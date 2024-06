Home Hardware Smart Home: Apples neue Geräte unterstützen alle Thread

Apple verbaut die Nahfunktechnik Thread auch in seine neuen iPads und Macs. Sie ist zudem auch schon im iPhone 15 enthalten. Welche Pläne Apple damit verfolgt, ist aber noch nicht klar, denkbar ist, dass Apple künftig Smart Home-Funktionalitäten auf weiteren Geräten deutlich ausweiten möchte.

Apple stattet seine neuen Geräte mit einer Unterstützung für Thread aus. Schon im iPhone 15 steckte diese potenzielle Funktionalität, nun zeigt sich: Auch das neue iPad Pro mit M4 und das iPad Air mit M2 unterstützen theoretisch Thread. Ebenso kommen das aktuelle MacBook Air und MacBook Pro mit einem prinzipiellen Thread-Support, das geht nun aus Unterlagen hervor, die bei der FCC eingereicht wurden, wo alle Eigenschaften von Elektronikprodukten mit Drahtlostechnologie vor einer Inverkehrbringung angezeigt werden müssen.

Apples Pläne sind aber nicht klar

Thread ist ein Drahtlosstandard zur Steuerung von Geräten im Smart Home, der von der Matter-Allianz entwickelt wird, der auch Apple angehört. Zuvor besaß bereits der HomePod mini und später der neue HomePod eine Thread-Unterstützung.

Wie Apple die nun auf weitere neue Geräte ausgeweitete Unterstützung nutzen möchte, ist noch nicht klar, kommuniziert wurde in dieser Hinsicht bislang noch gar nichts. Denkbar wäre, dass in Zukunft nicht mehr nur der HomePod als zentralen Hub für das Smart Home nutzbar sein soll. Allerdings ist es auch möglich, dass die Thread-Unterstützung eher ein Nebeneffekt der Weiterentwicklung integrierter Chips ist. Es kann auch noch eine Weile dauern, bis sich Apple hierzu deutlicher äußert. In der Vergangenheit hatte man in Cupertino schon häufiger Hardwarevoraussetzungen für Features geschaffen, die teils erst nach Jahren aktiviert worden sind.

