Twitter übernimmt Podcast-Anbieter Breaker und schaltet ihn ab

Twitter hat den Podcast-Anbieter Breaker übernommen. Das Unternehmen hatte sich auf einen interaktiven Ansatz bei der Rezeption von Podcasts verlegt. Der wird nun Teil der Twitter-Erfahrung.

Eine weitere Übernahme im Bereich der Podcasts wurde heute bekannt: Twitter kauft den Anbieter Breaker, wie das Unternehmen in seinem Blog bestätigte. Wie andere Podcast-Apps auch, erlaubt Breaker die Suche und das Abonnement von Podcasts sowie deren Wiedergabe. Darüber hinaus hatte Breaker allerdings noch einen Ansatz, der die App von anderen Angeboten unterschieden hat: Ein Social Media-Aspekt sorgte dafür, dass die Nutzer sich auch an dem, was andere Nutzer hören orientieren konnten. Es war möglich, anderen Nutzern zu folgen, sowie deren Podcastvorlieben zu kommentieren beziehungsweise mit einem Like zu versehen.

Twitter integriert Breaker in eigene Angebote und schaltet Apps ab

Vier Jahre nach dem Start wird Breaker nun Teil von Twitter, freute man sich bei dem sozialen Netzwerk. Breaker wird Teil von Twitters Nutzererfahrung, konkret wird man das Tool in die neuen Spaces integrieren, einer Funktion, die unter anderem auch Sprach-Chats bereitstellen und Twitter noch persönlicher machen soll.

Wie das bei Übernahmen nicht unüblich ist, wird der ursprüngliche Dienst abgewickelt. Breaker wird am 15. Januar abgeschaltet, dies betrifft die Apps für iOS und Android.

Übernahmen im Podcast-Bereich häufen sich aktuell: Zuletzt hatte Amazon einen Zukauf bekanntgegeben, für den sich zuvor auch Apple interessiert hatte.

