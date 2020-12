Home Apple Auch Apple war interessiert: Amazon kauft Podcastproduzenten Wondery

Amazon hat den Kauf von Wondery bestätigt: Das Unternehmen produziert und vertreibt Podcasts und war auch ein potenzieller Kaufkandidat für Apple. Möglicherweise war der Preis dem iPhone-Konzern aber ein wenig zu hoch.

Amazon hat den Kauf von Wondery bestätigt: In einer Pressemitteilung erklärte der Handelsriese, man freue sich darüber, dass Wondery Amazon Music beitreten werde, um das Podcast-Angebot weiter auszubauen.

Wondery hat erfolgreiche Formate wie Dirty John,“ „Dr. Death,“ „Business Wars,“ und „The Shrink Next Door“ produziert und vertrieben.

Auch Apple war an einem Kauf interessiert

Das Unternehmen war schon länger auf der Suche nach einem Käufer: Vor einigen Monaten zeigte auch Apple Interesse an Wondery, Apfelpage.de berichtete, möglicherweise war der geforderte Preis aber zu hoch. Wondery wurde zuletzt mit 300 bis 400 Millionen Dollar bewertet.

Auch Apple ist stetig dabei, sein Engagement im Bereich Podcasts auszubauen und steht dabei in Konkurrenz zu Spotify, das ebenfalls versucht, mit Podcasts neue Hörer zu gewinnen. Wondery produziert auch ein Format, aus dem mutmaßlich eine Apple TV+-Show wird. Apple beabsichtigt dem Vernehmen nach schon lange, eigene Podcasts zu produzieren, mit denen die Popularität von Apple TV+ weiter gesteigert werden soll, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Wann erste Apple-Originals im Podcast-Bereich an den Start gehen, ist indes nach wie vor unklar, die Ausgangsvoraussetzungen sind aber gut: Kein Podcast-Player ist auf iOS-Smartphones so weit verbreitet, wie die Apple-Podcasts-App.

