Home Daybreak Apple Threads startet im Dezember in Europa | Musk beleidigt abgesprungene X-Werbekunden | Apple veröffentlicht Updates für iOS und macOS – Daybreak Apple

Threads startet im Dezember in Europa | Musk beleidigt abgesprungene X-Werbekunden | Apple veröffentlicht Updates für iOS und macOS – Daybreak Apple

Guten Morgen! Threads wird noch in diesem Monat in Europa starten. Derweil hat Musk diejenigen Werbepartner seiner Plattform X beleidigt, die dort seit neuestem keine Werbung mehr schalten. Darüber hinaus hat Apple neue Updates veröffentlicht. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Threads startet im Dezember in Europa

Bislang war das neue Netzwerk von Facebook-Konzern Meta nicht in der EU verfügbar, da sich das Unternehmen gegen die Einhaltung von europäischen Datenschutzvorschriften gewehrt hatte. Nun scheint dahingehend ein Kompromiss gefunden worden sein, wodurch Threads noch in diesem Monat an den Start gehen kann. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Musk beleidigt abgesprungene X-Werbekunden

Nachdem zuletzt unzählige Firmen angekündigt haben, ihre Werbeanzeigen auf X teilweise oder komplett einzustellen, zeigt sich der Besitzer der Plattform nun äußerst aggressiv. In einer Gesprächsrunde beschimpfte er bestimmte Unternehmen, darunter Apple, und machte sie für ein mögliches Ende von X verantwortlich. Mit welcher Schärfe er die Werbepartner attackiert hat, erfahrt ihr hier.

Apple veröffentlicht Updates für iOS und macOS

Am gestrigen Abend sind iOS 17.1.2 beziehungsweise iPadOS 17.1.2 erschienen. Ebenfalls kann nun macOS Sonoma 14.1.2 geladen werden. Die Installation dieser Updates empfiehlt sich, da diese bestimmte Sicherheitslücken schließen, die bereits aktiv ausgenutzt werden.

Bald werden Apple-Silicon-Chips auch in den USA gefertigt

Die Chipfabrik von TSMC in Arizona soll demnächst auch Silicon-Chips liefern. Mehr dazu hier.

Google Chome: Update wird empfohlen

Aufgrund einer Sicherheitslücke, die aktiv ausgenutzt wird, wird es allen Nutzerinnen und Nutzern empfohlen, Chrome möglichst zeitnah zu aktualisieren. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!