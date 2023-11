Home Sonstiges Threads startet im Dezember auch in Europa

Threads startet im Dezember auch in Europa

Threads kommt bald auch nach Europa und somit auch nach Deutschland. Das Meta-Netzwerk war zunächst nicht in der EU gestartet, weil Meta sich mit den europäischen Datenschutzvorschriften nicht auseinandersetzen wollte. Nun hat man einen Dreh gefunden, diese einhalten zu können.

Threads wird bald auch in Europa an den Start gehen. Das neue Netzwerk des Meta-Konzerns ist bereits seit geraumer Zeit in Nordamerika und vielen weiteren Märkten aktiv, nur nicht in der EU. Grund dafür war die europäische Datenschutzgrundverordnung, die Meta ungern bei Threads einhalten wollte.

Threads startet im Dezember in der EU

Wie das WSJ nun berichtet, hat man einen Weg gefunden, diese einzuhalten, ohne sich zu sehr zu beschränken. Es wird den Nutzern die Option eingeräumt, ein passives Profil zu nutzen, mit dem sich keine Beiträge posten lassen. Hierbei werden nicht, wie sonst üblich, Daten von Instagram in Threads kopiert.

Das Netzwerk soll im Dezember in der EU starten und somit wohl auch in Deutschland, heißt es.

Threads hat 100 Millionen Nutzer

Threads ist recht erfolgreich gestartet, obwohl das Netzwerk nach einigen Wochen auch erstmals mit Spam und Fake-Profilen zu kämpfen bekam – angesichts des raschen Wachstums mag das kaum überraschen: Threads hat inzwischen fast 100 Millionen Nutzer, ohne in Europa gestartet zu sein, so Meta im letzten Conference Call. Threads kann über eine App und im Web genutzt werden, die Bearbeitung von Beiträgen ist inzwischen auch möglich.

