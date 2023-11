Home Apple Apple Silicon aus den USA: Apple betont heimische Fertigung

Apple Silicon-Chips werden bald in begrenztem Rahmen auch in den USA gefertigt. Die von TSMC in Arizona produzierten SoCs werden von einem anderen Zulieferer ihr Packaging erhalten. Apple spricht von einer Investition in heimische Industrien und Kompetenzen.

Apples Produkte werden nur zu sehr geringen Teilen in den USA gefertigt, obwohl zahlreiche Zulieferer Komponenten im Land herstellen. Dennoch versucht das Unternehmen immer wieder den Eindruck, auch vitale Komponenten wie den Chip im eigenen Land fertigen zu wollen, am Leben zu halten, so nun auch wieder.

Apple betont in einer neuen Mitteilung, die Apple Silicon-Chips werden bald auch in den USA produziert.

Fertigung und Packaging aus Arizona

Konkret soll die Chipfabrik von TSMC in Arizona die Chips liefern und der Zulieferer Amkor das Packaging besorgen. Das Unternehmen hat schon eine über zehn Jahre bestehende Lieferbeziehung zu Apple und wird nun massiv in eine Anlage in der Nähe der Chipfertigung investieren. Zwei Milliarden Dollar werden fließen, heißt es, rund 2.000 Jobs soll der Standort in Peoria, Arizona, am Ende bieten.

Jobs und Strategie sind der Schlüssel

Diese Jobs sind tatsächlich ein zentraler Aspekt von Apples Engagement in den USA. Neue Jobs zu schaffen, erfreut Lokalpolitiker, die hoffen, diese wirtschaftliche Stärkung ihrer Gemeinden und Landkreise für die eigene Karriere und kommende Wahlperioden nutzen zu können. Im Gegenzug werden oft üppige und umstrittene Steuererleichterungen gewährt.

Ein anderer Aspekt ist strategischer Natur: Die Fabrik in Arizona wird nicht die modernsten Chips von TSMC fertigen, doch zumindest wird damit aktuelle Halbleiterkompetenz für Massenfertigung auf Niveau der vorletzten Chipgeneration aufgebaut. Das könnte wichtig werden, sollte es auf Taiwan zu durch China verursachte Unregelmäßigkeiten kommen, die ganze Welt ist in einem bestimmten Bereich der industriellen Chipfertigung faktisch von den Highend-Produkten von TSMC abhängig.

