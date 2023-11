Home Sonstiges Fickt euch doch: Elon Musk beleidigt abgesprungene X-Werbepartner

Fickt euch doch: Elon Musk beleidigt abgesprungene X-Werbepartner

Elon Musk irrlichtert in der Kontroverse um abgesprungene Werbepartner weiterhin grell und geht seine ehemaligen Kunden nun aggressiv an: Während einer Gesprächsrunde beschimpfte der Twitterbesitzer Firmen wie Apple und Disney und machte sie für den möglichen Zusammenbruch von Twitter verantwortlich.

Der Abgang zahlreicher wichtiger Werbekunden verärgert den Besitzer von Twitter Elon Musk offenbar so sehr, dass der gar nicht mehr an sich halten kann. Während eines Gesprächsformats der New York Times eskalierte der Milliardär die Debatte und entriss seinem Gesprächspartner Andrew Ross Sorkin das Wort, noch bevor der auf die abgesprungenen Werbepartner zu sprechen kommen konnte. „Wenn jemand versucht, mich mit Werbung zu erpressen, mit Geld zu erpressen, fick dich…“, wütete Musk und wandte sich unter anderem direkt an Bob Iger, den CEO von Disney. Der war ebenfalls unter den Anwesenden und seine Firma gehörte zu den zuletzt von der Fahne gegangenen Konzernen.

Twitter-Pleite wäre möglich

Im weiteren Verlauf des Interviews erklärte er, Twitter könne durchaus in die Pleite rutschen, wenn die Werbeeinnahmen ausblieben. Sollte das geschehen, würde die ganze Welt wissen, wem man das zu verdanken habe.

Zu den Unternehmen, die die Werbung auf Twitter, derzeit als X bekannt, ausgesetzt hatten, gehörten Apple, IBM, Disney und weitere Größen der globalen Konzernlandschaft. Über 200 Werbepartner soll Twitter verloren haben, die Verluste belaufen sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, heißt es, Apfelpage.de berichtete.

Grund für die Schritte waren einerseits extremistische Posts, die neben den Anzeigen von Werbetreibenden aufgetaucht waren und eine unterstützende Position Musks unter einem antisemitischen Verschwörungstweet, den hatte Musk zuletzt relativiert. Im Rahmen eines Blitzbesuchs in Israel verurteilte er die Terroranschläge, die den jüngsten Nahostkonflikt ausgelöst hatten..

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!