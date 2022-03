Home Apps Telegram erhält Download-Manager und weitere Neuerungen per Update

Telegram hat ein weiteres größeres Update für die Nutzer der App unter iOS veröffentlicht. Mit der Version 8.6 erhalten Nutzer auch einen Download-Manager, darüber hinaus wurden verschiedene Verbessrungen beim Versand von Anhängen vorgenommen.

Der umstrittene Messenger Telegram hat den Nutzern unter iOS ein größeres Update geliefert: Im Rahmen der neuen Version 8.6 erhalten Nutzer als größte Neuerung unter anderem einen Download-Manager.

Mit Telegram können Nutzer auch größere Anhänge laden und verwalten, das soll nun erleichtert werden. Das jüngste Update auf die Version 8.6 für Nutzer von iOS ergänzt die App um einen Download-Manager.

Darüber hinaus erhält die App mit dem Update auch eine Reihe von Verbesserungen beim Versand von Anhängen und der Anzeige von Telefonnummern.

Dies ist neu in Telegram 8.6

Die nachfolgenden Neuerungen haben die Macher von Telegram (Affiliate-Link) für das Update auf Version 8.6 notiert:



Download-Manager

• Prüfe den Status von Datei- und Mediendownloads, indem du auf das Symbol in er Sucheleiste tippst.

• Schaue dir kürzlich heruntergeladene Dateien aus dem neuen „Downloads“-Tab in der Suche an.

• Pausiere Downloads und setze diese jederzeit fort.

Neues Anhangmenü

• Wähle und sende schneller Medien, Dateien und mehr aus dem optisch neu gestalteten Menü mit der Büroklammer.

• Dort im unteren Bereich siehst du eine Auswahl der verschiedenen Arten von Anhängen.

• Möchtest du mehrere Medien senden und danach eine Vorschau sehen oder die Anordnung ändern, so tippe nach der Auswahl der Medien auf „Ausgewählt“ im oberen Bereich.

• Tippe auf das Suchsymbol unter „Datei“, um deine kürzlich gesendeten Dateien zu sehen.

Links mit Telefonnummern

• Teile einen direkten t.me-Link zu deiner Handynummer, der sofort einen Chat mit dir öffnet.

• Verwende die vollständige Nummer im internationalen Format, z. B. t.me/+49123456789

