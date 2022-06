Home Apple Watch Stromsparmodus wie am iPhone: Apple Watch S8 soll Exklusiv-Feature erhalten

Die Apple Watch soll einen neuen Stromsparmodus bekommen. Dieser soll im Gegensatz zur bisher verfügbaren Option Gangreserve noch eine weitgehend normale Nutzung der Uhr ermöglichen. Allerdings wird dieses Feature möglicherweise exklusiv an der Apple Watch Series 8 verfügbar sein.

Apple soll für die Apple Watch einen neuen Energiesparmodus planen, über ein solches Feature war bereits in den letzten Monaten häufiger spekuliert worden. Nun erneuert Mark Gurman seine Erwartungen diesbezüglich: Der neue Stromsparmodus für die Apple Watch soll dem Stromsparmodus am iPhone ähneln: Nutzer können dann weiterhin noch Apps nutzen, doch verschiedene Hintergrundfunktionen werden abgedreht und das Display schneller dunkel.

Die aktuelle Gangreserve verwandelt die Apple Watch auf Wunsch bei einem Akkustand von unter 10% in wenig mehr als eine simple Zeitanzeige.

Neuer Energiesparmodus nur für neue Apple Watch?

Apple werde dieses Feature allerdings exklusiv Käufern der neuen Apple Watch S8 zur Verfügung stellen, so Gurman weiter. Das wiederum wäre überraschend, soll doch nach seiner Aussage die Apple Watch S8 mit dem selben Chip wie die beiden letzten Apple Watch-Modelle kommen, Apfelpage.de berichtete.

Würde also Apple dieses neue Feature der neuen Version vorbehalten, wäre das vermutlich technisch nicht begründet und entspringe eher einer Vermarktungsstrategie. Apple hat offenbar Schwierigkeiten, neue Features auf die Apple Watch zu bringen, die Entwicklung neuer Health-Sensoren steckt schon länger in einer Sackgasse, ob es in diesem Jahr einen Körpertemperatursensor geben wird, über den verschiedentlich spekuliert wurde, ist fraglich.

Die neue Apple Watch S8 und eine mögliche Apple Watch SE 2, jedoch ohne Design-Update, werden im Herbst erwartet.

