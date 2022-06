Home Apple Watch Apple Watch S8 mit Chip von 2020, neue SE 2 ohne Design-Update?

Apple Watch S8 mit Chip von 2020, neue SE 2 ohne Design-Update?

Auch dieses Jahr wird Apple wieder neue Apple Watch-Modelle vorstellen, Kunden sollten ihre Erwartungen aber eher im Zaum halten: Der S8-Chip bleibt angeblich auf dem Stand von vorgestern und die neue Apple Watch SE 2 soll ohne größeres Design-Update kommen.

2022 wird möglicherweise ein enttäuschender Jahrgang für Fans der Apple Watch: Die für diesen Herbst erwartete Apple Watch Series 8 wird mit dem S8-Chip ausgestattet, so weit, so wenig überraschend. Hierbei kommt es aber womöglich im zweiten Jahr in Folge zu einer leistungstechnischen Nullrunde. Der S8-Chip ist nämlich identisch mit dem S7-Chip aus der aktuellen Apple Watch, schreibt Mark Gurman von Bloomberg.

Der wiederum ist bereits weitgehend identisch mit dem S6-Chip aus der Apple Watch Series 6 gewesen. Somit hätte Apple zweimal in Folge einfach die Chip-Generation um eine Ziffer erhöht, ohne substanzielle Änderungen vorzunehmen – eine reine Marketing-Maßnahme.

Neue Apple Watch SE 2 ohne Design-Update

Dies erinnert wiederum an den prognostizierten Schritt Apples, das iPhone 14 mit dem aktuellen A15 Bionic auszuliefern, Apfelpage.de berichtete. Ob Apple auch hier eine neue Bezeichnung zu Marketingzwecken einführen wird, falls es wirklich so kommt, wie vermutet, bliebe abzuwarten.

Die neue Apple Watch SE 2, die Gurman ebenfalls erwartet, soll äußerlich wohl unverändert bleiben – kein größeres Display. Lediglich der „neue“ S8-Chip könnte Einzug halten, somit wäre die Apple Watch SE 2 dann prozessortechnisch effektiv eine Generation weiter.

Kommendes Jahr dann soll Apple der Apple Watch einen grundlegend neuen Chip verpassen. Wie es um den Körpertemperatursensor steht, den Apple angeblich schon dieses Jahr bringen soll, ist unklar. Gurman ging zumindest nicht neuerlich darauf ein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!