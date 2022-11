Home Daybreak Apple Satellitennotruf | iPhone und Mac Chips aus USA | Apple TV+-Nominierungen – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute bringen wir euch den Satellitennotruf des iPhone 14 etwas näher, erzählen, wo vielleicht bald die Chips für Mac und iPhone herkommen und welche Preise Apple TV+ demnächst gewinnen könnte. Das und noch mehr gleich hier.

Satellitennotruf: Apple stellt die 5 W-Fragen

Noch dieses Jahr soll die neue Funktion nach Deutschland kommen. Setzt man einen Notruf ab, so bekommt man erstmal einige Fragen gestellt, um dem Nutzer dabei zu helfen, das Feature richtig zu verwenden. Dieses ist nämlich nicht so einfach, wie eine Textnachricht oder einen Anruf durchzuführen. Hier sieht man etwas genauer, wie das ganze ablaufen wird:

iPhone und Mac Chips aus Europa und den USA

Auch wenn asiatische Fertiger wie China, Taiwan oder auch Indien aktuell nicht zu ersetzen sind, so ist Apple in den letzten Monaten doch aufgefallen, dass sie sich da ganz schön abhängig von Asien gemacht haben. Dies soll sich aber nun nach und nach ändern und so sind nicht nur Chip-Fertigungen in den USA, sondern auch in Europa denkbar.

Apple TV+ holt sich 9 Nominierungen bei Royal Society Awards

Qualität statt Quantität ist wohl die Vorgehensweise von Apple bei ihrem Streaming Anbieter. Wenn man auf die gewonnen Preise schaut und bedenkt, wie wenig Apple veröffentlicht, ist es schon beeindruckend. Am 5. Dezember könnten noch weitere dazukommen, dann werden nämlich in England die British Society Awards verliehen, bei denen Apple sich 9 mal nominieren konnte.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen angenehmen Donnerstag!

