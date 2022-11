Home iPhone Ex-Soldaten sollen iPhones bauen: China sucht kreative Wege gegen eigenes Corona-Regime

Ex-Soldaten sollen iPhones bauen: China sucht kreative Wege gegen eigenes Corona-Regime

Mit seiner drastischen Corona-Politik bringt China nicht nur die weltweite Wirtschaft, sondern auch sich selbst zunehmend in Probleme. Im Versuch, die selbst geschaffenen Schwierigkeiten zu bewältigen, greift man zu kreativen Mitteln. So sollen jetzt auch ehemalige Armeeangehörige bei Foxconn helfen.

Apple hat aktuell seine Liebe Mühe, die Nachfrage nach dem iPhone zu bedienen. Vor allem bei Bestellungen des iPhone 14 Pro entstehen derzeit weltweit erhebliche Wartezeiten, teilweise kann es schon knapp werden, wenn Kunden noch zu Weihnachten beliefert werden wollen.

Grund für die Lieferschwierigkeiten im Versand ist Chinas Corona-Politik, die hatte zuletzt die Bänder in iPhone City weitgehend zum Stillstand gebracht. In der Folge warnte Apple offiziell vor Lieferschwierigkeiten und sinkenden Umsätzen in der Weihnachtszeit, Apfelpage.de berichtete.

Aus Angst vor den drastischen Corona-Einschränkungen sollen zehntausende Mitarbeiter aus der Fabrik geflohen sein, dem Vernehmen nach kehren sie wohl nicht wieder.

Ex-Soldaten sollen iPhones bauen

Nun ergreift man auf kommunaler Ebene ungewöhnliche Maßnahmen, aus Sorge, die lokale Wirtschaft könnte durch die anhaltenden Lockdowns nachhaltigen Schaden nehmen. Die Behörden in der Region Changge haben ehemalige Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee aufgefordert, bei Foxconn auszuhelfen, wie chinesische Medien berichten. Aus diesen neuen Kräften sollen neue Teams formiert werden, die wenigstens einen Monat bei Foxconn die Bänder in Bewegung halten.

Hintergrund dieser Initiative ist nicht zuletzt die Sorge, Apple könnte einen längeren Produktionsstopp zum Anlass nehmen, seine Bemühungen zur Verlagerung der Produktion in andere Märkte zu verstärken. So werden etwa in Indien zunehmend auch die Top-Modelle des iPhones gefertigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!