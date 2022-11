Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich neun Nominierungen bei den Royal Society Awards

Apple TV+ sichert sich neun Nominierungen bei den Royal Society Awards

Setzt man die Anzahl der verfügbaren Inhalte mit den gewonnenen Awards in Relation, dann dürfte Apple TV+ der wahrscheinlich erfolgreichste Streamingdienst auf dem Markt sein. Und vielleicht kommen Anfang Dezember weitere Auszeichnungen hinzu.

Apple TV+ sichert sich neun Nominierungen

Bei den Royal Society Awards handelt es sich um eine Auszeichnung in England, die von Apple TV+ in diesem Jahr erstmals gesponsert wird. Nun gab man die Liste der Nominierungen bekannt und der Streamingdienst aus Cupertino darf sich Hoffnungen auf neun mögliche Awards machen.

Bester Soundtrack: Slow Horses und Bad Sisters

Beste Musik: Bad Sisters

Sound – Entertainment & Non Drama: Trying

Produktdesign – Entertainment & Non-Drama: Prehistoric Planet

Effekte: Prehistoric Planet

Design – Titel und Produktion Management: The Essex Serpent

Wann werden die Awards verliehen?

Die Verleihung der Awards findet Anfang Dezember statt. Konkret werden diese am 05. Dezember 2022 verliehen. Drei Tage vorher startet übrigens die zweite Staffel von „Slow Horses“, die Erfolgsserie mit Gary Oldman in der Hauptrolle.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

