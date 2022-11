Home Betriebssystem Rennen gegen sich selbst: watchOS 9.2 bringt neues Feature für Sportler

Apple führt mit watchOS 9.2 eine Neuerung für Sportler ein. Diese können in Zukunft gegen sich selbst antreten und so ihre Bestzeiten verbessern. Auch soll die Apple Watch erkennen, wenn der Sportler an einer Laufstrecke eintrifft.

Mit watchOS 9.2 werden doch einige kleinere Neuerungen für Nutzer einer Apple Watch eingeführt. Dazu gehört etwa das neue Feature Race Route. Es steht für die Sportarten Laufen und Radfahren zur Verfügung. Mit Race Route kann der Sportler ein Rennen gegen sich selbst bestreiten.

Auf einer beliebigen Strecke in einem Outdoor-Training kann er gegen seine beste oder letzte Zeit antreten und erhält während des Trainings in Echtzeit Tipps, die seine Leistungen verbessern sollen.

Verbesserungen der Genauigkeit

Apple verbessert mit watchOS 9.2 auch die Genauigkeit der GPS-gestützten Ortsbestimmung. Die Apple Watch soll etwa erkennen, wenn der Nutzer an einer Laufstrecke eintrifft, auch die Metriken und Distanzen sollen präziser erfasst werden. Zudem wird die neue Home-Architektur ebenfalls Bestandteil von watchOS 9.2 sein, sie wurde bereits in iOS 16 und unter tvOS 16 eingeführt.

Diese Neuerungen finden sich nun erstmals in watchOS 9.2 Beta 3, die am Dienstag Abend verteilt worden war. Race Route soll später im Jahr ab der Apple Watch Series 4 für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Ob die neue Funktion direkt zum Start von watchOS 9.2 verfügbar sein wird, ist nicht klar, aber wahrscheinlich. Das Update auf watchOS 9.2 wird Mitte kommenden Monats erwartet.

