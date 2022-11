Home Betriebssystem iOS 16.2 und iPadOS 16.2 Public Beta 3 für freiwillige Tester ist da, wie läuft sie?

Apple hat heute Abend die dritte öffentliche Beta von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Diese neue Beta folgt einen Tag auf die Verteilung der Beta 3 für die registrierten Entwickler. iOS 16.2 bringt unter anderem neue Optionen für das Always-On-Display am iPhone. Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten?

Apple hat heute Abend iOS 16.2 und iPadOS 16.2 Public Beta 3 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Diese neue öffentliche Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Public Beta und einen Tag auf die Verteilung von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 Beta 3 an die registrierten Entwickler.

Um die öffentliche Beta laden und installieren zu können, müsst ihr am Public Beta-Programm von Apple teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos nach einmaliger Registrierung mit der Apple-ID möglich.

Neue Optionen für das Always-On-Display am iPhone

Mit dem Update auf iOS 16.2 und iPadOS 16.2 gehen einige weitere Neuerungen und Verbesserungen einher. Neu in der dritten Beta ist unter anderem die Möglichkeit, das Always-On-Display am iPhone 14 Pro erweitert zu konfigurieren, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Apple wird iOS 16.2 und iPadOS 16.2 wohl Mitte kommenden Monats für den Endkunden zum Download zur Verfügung stellen.

Wie läuft die Public Beta 3 auf euren Geräten? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren wissen.

