Home Apps Hue-App 4.30.0: Neue Restlichtoptionen und Verbesserungen bei Lichterketten

Hue-App 4.30.0: Neue Restlichtoptionen und Verbesserungen bei Lichterketten

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. November 2022 um 07:59 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln an, welches zuletzt bekanntlich erweitert wurde. Die wollen natürlich auch mit einer App gesteuert werden und genau dafür gibt es ein neues Update.

Version 4.30.0

Bei der eingangs neu eingeführten Hardware handelt es sich natürlich um die neue Lichterkette Festavia, Apfelpage berichtete. Das heute verteilte Update kümmert sich hauptsächlich darum, das neue Leuchtmittel zu unterstützen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Die Lichterketten von Festavia bieten jetzt den Sparkle-Effekt und den Scattered-Stil, um Ihnen zu helfen, den perfekten Look für die Feiertage in Ihrem Haus zu erzielen

Die neue Abmischung für das Restlicht gibt Ihnen genau das richtige Licht zum Schlafengehen. Zu finden in der Kategorie Defaults in der Hue-Szenengalerie

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Übrigens, die Lichterkette ist zunächst nur exklusiv via Philips Hue direkt im Shop des Herstellers verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!