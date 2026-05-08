Quartalszahlen-Quiz | Speicherkrise | 50 Apple Fun Facts (Teil 3) – Apfelplausch #442

Der Mann der Zahlen hat Apples Q1 aufbereitet, Fabian und Marco sprechen über Zaubertricks, Krisen, eine Klage und iOS 26.5. Außerdem hört ihr Teil 3 der 50 Apple Fun Facts… Viel Spaß!
Kapitelmarken
- 0:00: Intro und Überblick
- 03:38: Heute vor 36 Jahren…
- 05:14: 50 Apple Fun Facts (Teil 3)
- 12:37: Hörerpost: Ihr löst unsere Probleme
- 17:19: Ein Quiz und ein Zaubertrick: Die Quartalszahlen im Detail
- 31:30: Speicherkrise: Apple streicht Mac-Konfigurationen
- 41:04: Diversifizierung: Wie Apple seine Abhängigkeit von TSMC minimieren will
- 43:50: Siri-Klage: Der 250-Millionen-Dollar-Vergleich
- 47:40: iOS 26.5: Sicherheit und Pride-Monat
- 51:50: Unsere Tops und Flops der Woche
Als Hörerpost im Plausch sein?
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
