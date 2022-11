Home Apple iPhone und Mac bald mit Chips aus den USA und Europa?

Apple will in Zukunft Prozessoren für iPhone und Mac auch aus den USA beziehen. Damit möchte das Unternehmen unabhängiger von asiatischen Fabriken werden, asiatische Fertiger sind allerdings bis auf weiteres nicht zu ersetzen.

Apple möchte das iPhone und den Mac in Zukunft auch mit Chips ausstatten, die in der westlichen Welt gebaut werden. Perspektivisch sollen Apple Silicon-Prozessoren in den USA gefertigt werden, zitiert Bloomberg Tim Cook. Der Apple-CEO äußerte sich zu diesem Thema während eines Treffens mit Apple-Ingenieuren in Deutschland im Rahmen seiner jüngst unternommenen Rundreise nach Europa.

Apple werde Chips aus einer Fabrik in den USA abnehmen, so Cook. Dort entsteht in Arizona gerade eine Chipfabrik von TSMC. Diese soll ab 2024 produktiv werden und ab dann werde Apple von dort Chips beziehen, erklärte der Applechef, der zugleich erneut deutlich machte, dass Apple auf mehr Diversifizierung setze.

Chips im iPhone auch aus Europa

Die Fabrik von TSMC soll allerdings für den Anfang nur Chips im 5nm-Prozess liefern, eine Generation hinter Apples aktueller Apple Silicon-Generation in iPhone und Mac. Zudem solll die initiale Kapazität nur bei 20.000 Chips im Monat liegen, doch es wäre denkbar, dass TSMC hier noch aufstockt und das Tempo beschleunigt.

In den USA stehen im Rahmen des Chips Act rund 50 Milliarden Dollar öffentlicher Gelder zur Förderung der Halbleiterbranche zur Verfügung, in der EU wurde mit dem European Chips Act eine vergleichbare, nicht ganz so umfangreiche Förderung aufgelegt. Entsprechend erklärte Cook, auch aus Europa könnten in Zukunft Chips für Apple kommen. Tatsächlich wird der Kontinent gerade wieder interessant für Halbleiterfertiger, so entstehen in Dresden und Magdeburg neue, riesige Fabriken. Während in Sachsen große Strukturbreiten vorwiegend für die Automotive-Abnehmer gefertigt werden, baut Intel eine Fertigung für seine neuesten CPUs.

Weitere Ansiedlungen von Halbleiterfertigern in Europa sind denkbar, sollten die Fördergelder weiter kräftig sprudeln.

