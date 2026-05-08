Apple TV kündigt Trailer und Starttermin des Films „Nachtflug nach L.A.“ für Ende Mai 2026 an

Apple TV hat sich als eine der ersten Streaming-Adressen für absolut hochwertige Serien entwickelt, bei den Filmen kann man das Niveau indes nicht ganz halten. Ende Mai unternimmt man mit dem Regiedebüt von John Travolta den nächsten Versuch.

Trailer ist nun verfügbar

Mit „Nachtflug nach L.A.“ bringt der Streamingdienst Apple TV einen nostalgisch geprägten Film an den Start, der tief in die Ära des klassischen Flugreisens eintaucht. Hinter dem Projekt steht John Travolta, der nicht nur als Produzent beteiligt ist, sondern zugleich Regie führte und am Drehbuch mitschrieb. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Flugzeugfan Jeff, gespielt von Clark Shotwell, der gemeinsam mit seiner Mutter quer durch die Vereinigten Staaten bis nach Hollywood reist. Der Film setzt laut Trailer dabei bewusst auf den Charme des sogenannten Goldenen Zeitalters der Luftfahrt und erinnert dabei etwas an den Film „Aviator“: elegante Kabinen, aufwendig inszenierte Flugreisen und die kindliche Begeisterung für das Fliegen prägen die Atmosphäre.

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Der Film wird zunächst seine Weltpremiere auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes feiern, die am 23. Mai 2026 stattfinden. Doch nur eine knappe Woche später, konkret am 29. Mai 2026 ist der Film auch bei Apple TV im Stream zu sehen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.