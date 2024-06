Home Daybreak Apple Roboter in der iPhone-Fabrik | riesige Apple Watch | RCS läuft am iPhone an – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple will seine iPhones in Zukunft lieber gern von Robotern bauen lassen. Die werden nicht müde, sind nie unkonzentriert und wollen vor allem nie eine Gehaltserhöhung. Bis es so weit ist, dürfte es aber noch dauern, denn der mechanische Kollege ist den menschlichen Bauknechten noch immer in einigen Aspekten unterlegen.

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apple und seine Zulieferer treiben einen anspruchsvollen Plan voran: Die riesigen iPhone-Fertigungsfabriken sollen in Zukunft mit deutlich weniger Personal auskommen. Heute schuften teils Hunderttausende in den riesigen Anlagen, bald sollen es drastisch weniger sein, so Apples Plan, hier dazu mehr.

Die Apple Watch 10 könnte riesig werden

Groß soll sie sein, die Apple Watch 10, größer noch als die Apple Watch Ultra. Apple soll eine erheblich vergrößerte Version der Smartwatch vorbereiten, deutet ein Leak an. Wie groß sie werden kann, dazu mehr hier.

RCS kommt für erste Beta-Tester an

RCS sollte einmal der Nachfolger der SMS werden. Das Zeug dazu hat es, der Standard kann alles, was ein WhatsApp und ein Telegram auch kann. Leider haben die Netzbetreiber den Start ihres eigenen Dienstes gehörig vermasselt, nun aber bekommt RCS vielleicht eine zweite Chance, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Mal weg von Apple: OpenAI hat seine ChatGPT-App für den Mac nun für alle Nutzer verfügbar gemacht, zuvor war sie zahlenden Abonnenten vorbehalten, hier die Infos.

Die AirPods-Aktualisierung behebt ein Sicherheitsloch.

Das jüngste Update für die AirPods ist gar nicht so unwichtig. Apple hat damit ein Sicherheitsproblem beseitigt, wie nun bekannt wurde, hier dazu mehr.

Apples neuer Campus wird später fertig.

Apple baut aktuell einen neuen, großen Campus, bis der allerdings eröffnet wird, dauert es noch etwas, hier die Infos.

Ich wünsche euch einen sonnig entspannten Tag.

-----

