Bosch: [+M]-Zwischenstecker ist nun im Handel verfügbar

Auf der vergangenen IFA 2024 kündigte Bosch Smart Home für drei Produkte ein interessantes Upgrade an: das Thermostat, der Tür/Fensterkontakt sowie der Zwischenstecker kommen in einer neuen Matter-Variante auf den Markt. Bisher fehlte diese Version der Steckdose, was der Hersteller nun behebt.

[+M]-Zwischenstecker nun erhältlich

Auch der Zwischenstecker zeigt sich rein äußerlich unverändert, bietet aber durch Matter einige interessante Zusatzfunktionen an. Dank Matter kann nun die Messung und Anzeige des Energieverbrauchs der angeschlossenen Geräte beispielsweise auch für Balkonkraftwerke für Automatisierungen genutzt werden. Einige Einstellungen wie Energiesparmodus oder LED-Helligkeit können direkt am Gerät vorgenommen werden. Was den Stecker so interessant macht, ist der gleichzeitige Betrieb innerhalb von Bosch Smart Home und via Matter. Beim Eve Energy muss man sich entscheiden, ob man HomeKit oder eben Matter nutzen will.

Preis

Diese Flexibilität lässt sich der Hersteller gut bezahlen, der Zwischenstecker zählt nämlich zu den teureren Modellen. Die UVP liegt nämlich bei 44,95 Euro, das Produkt kann ab sofort über die Webseite des Herstellers bestellt werden.

