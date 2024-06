Home Hardware Das jüngste AirPods-Update behebt ein Sicherheitsproblem mit der Bluetooth-Verbindung

Das jüngste Firmware-Update für die AirPods und Beats ist ein wenig interessanter als sonst: Es schließt ein Sicherheitsloch, das Angreifer theoretisch nutzen können, um sich mit den Kopfhörern zu verbinden.

Wenn Apple ein Update für seine Zubehörprodukte wie AirPods, Beats oder Ladegeräte ausliefert, gibt es in der Regel keine weiterführenden Details zum Inhalt dieser Updates. Das ist in Ausnahmen aber anders, so wie jetzt etwa: Denn die jüngste Aktualisierung für viele AirPods hat durchaus einen ernsten Hintergrund, wie Apple in einem neuen Supportdokument erklärt.

AirPods-Update schließt Sicherheitslücke

Denn die Aktualisierung beseitigt eine Anfälligkeit der Bluetooth-Verbindung. Diese konnte zuvor von Angreifern ausgenutzt werden, diese waren in der Lage, einige Identifikationsdetails von Geräten zu eruieren, mit denen die eigenen AirPods oder Beats zuvor einmal verbunden waren. In der Folge konnten sich Angreifer in die Verbindung zwischen AirPods und gekoppelten Geräten einschleichen.

Wer nun schnell das Update laden möchte, wird sich gedulden müssen, es gibt keine eingeführte Methode, ein Update zu erzwingen.

Apple rollt die Aktualisierungen in Wellen aus, um sie zu erhalten, müssen die AirPods im Lade-Case und in Reichweite des gekoppelten Geräts sein.

Es ist nicht klar, ob diese Schwachstelle bereits in freier Wildbahn ausgenutzt wurde. Wenn Apple eine entsprechende Kenntnis vorliegt, gibt es das Unternehmen zumeist an, allerdings kann es auch zu einer Ausnutzung der Schwachstelle ohne Kenntnis des Herstellers gekommen sein.

Das Update erhalten die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro und AirPods Max, außerdem wird es für die Beats Fit Pro ausgerollt.

