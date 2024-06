Home Sonstiges Weitere vier Jahre: Neuer Apple-Campus verzögert sich

2018 hat Apple den Baue eines neuen Campus angekündigt. Bis heute wurde jedoch kein Grundstein gelegt und das wird auch erstmal so bleiben. Einem Bericht nach verzögert sich der Start des Baus um weitere vier Jahre. Zwischen Ankündigung und Baubeginn würden dann ganze zehn Jahre liegen.

Apple plant schon länger, einen neuen Campus im Research Triangle Park (RTP) in North Carolina zu errichten. Der Baubeginn soll nun aber frühestens 2028 erfolgen, berichtet WRAL News. Der Campus soll zum Ingenieur- und Forschungsstandort Apples werden.

Verzögerung statt Aufgabe: Apple hält an Campus fest

Apple betont allerdings, dass es sich nur um eine Verzögerung handle. In einem Statement teilte Rachel Wolf Tulley, eine Pressesprecherin von Apple am Montag mit, dass man schon mehrere Jahrzehnte in North Carolina tätig sei und sich auf die Entwicklung des neuen Campus in den kommenden Jahren freue. Damit widerspricht Apple offiziell Gerüchten, wonach der Bau des Campus auf Eis gelegt werde.

Apple kann vom Staat North Carolina bis zu 845 Millionen USD erwarten, da neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das durchschnittliche Gehalt dieser soll bei jährlichen 187.000 USD liegen.

Da immer weniger Menschen Vollzeit im Büro arbeiten, wird vermutet, dass Apple seine Strategie überdenkt. Der Bau des Campus ist eine direkte Folge dieses Umschwenkens, die Förderung durch den Staat hängt mit der Art der Arbeitsplätze zusammen.

