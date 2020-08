Public Beta. iOS 14 / iPadOS 14 mit vierter Testversion für Freiwillige

Apple hat gerade eben iOS 14 und iPadOS 14 Beta 4 für freiwillige Tester vorgelegt. Die neue Beta für Entwickler war bereits zuvor erschienen. Unter iOS 14 Beta 4 läuft jetzt auch die Corona-Warn-App, da die dafür nötige Kontaktverfolgungsschnittstelle jetzt auch eingebaut wurde. Was fällt euch sonst noch zur Public Beta 4 auf? Lasst es uns wissen.

Gerade eben hat Apple iOS 14 und iPadOS 14 Public Beta 4 vorgelegt. Das Update der öffentlichen Beta kann damit ab sofort von allen freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Diese Aktualisierungen werden wie üblich in Wellen verteilt, wenn sie also auf eurem iPhone oder iPad noch nicht angezeigt wird, habt ein wenig Geduld.

Apple hatte zuvor bereits die vierte Beta von iOS 14 und iPadOS 14 für die registrierten Entwickler vorgelegt, ebenso neue Betas der übrigen Systeme.

Die Corona-Warn-App läuft jetzt auch unter iOS 14

Eine der interessanteren Neuerungen in der neuen Beta war, dass die Schnittstelle für die Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen von Apple jetzt auch implementiert wurde, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Sie wurde und wird von Apple gemeinsam mit Google entwickelt. In der Folge können nun auch Nutzer mit iOS 14 die Corona-Warn-App nutzen, dies war zuvor nicht möglich.

Was fällt euch sonst noch auf an der neuen Public Beta? Wir sammeln eure Eindrücke in den Kommentaren.

