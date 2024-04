Home Sonstiges Programmhinweis: BVB live bei Prime Video im Kampf gegen Atlético Madrid um den Einzug ins Halbfinale der CL

Der neue Meister in der Deutschen Bundesliga heißt Bayer Leverkusen und damit hat es die Dortmunder Borussia nicht geschafft, die Schwächephase der Bayern auszunutzen. Das dürfte spätestens nach der Saison in Dortmund eine intensive Gesprächsphase werden, auch Terzic steht dann unter Druck. Da könnte ein Einzug in das Halbfinale der Königsklasse ein Argument für eine Weiterbeschäftigung sein

Rückspiel live bei Prime Video

Das Hinspiel in Madrid im Wanda Metropolitano verlief glücklich für den BVB, nach zwei krassen Fehlern lag man bereits auswärts 0-2 zurück. Immerhin gelang ein Auswärtstreffer, womit die Chancen im Rückspiel vor der Gelben Wand in Dortmund deutlich gestiegen sind. Eine leichte Aufgabe wird es dennoch nicht und der BVB wird sich strecken müssen. Atlético hängt den eigenen Ansprüchen in LaLiga zwar auch deutlich hinterher, gerade international ist die Truppe von Diego Simeone extrem ausgefuchst, mit Antoine Griezman, Joao Felix und Alvaro Morata hat man drei absolute Ausnahmekönner am Ball.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

