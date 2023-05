Home Daybreak Apple Programm für die WWDC 2023 | Neue Amazon-Echo-Hardware | Beats Studio Buds + erschienen – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute gibt es Neuigkeiten über das anstehende Programm auf der WWDC, Amazon hat neue Echos vorgestellt und die Beats Studio Buds+ wurden veröffentlicht. Das und mehr gleich hier!

Das passiert auf der WWDC

Apple hat den Ablauf zur diesjährigen WWDC veröffentlicht, die am 5. Juni anfängt. Alles beginnt mit einem Frühstück im Apple Park, anschließend um 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutsche Zeit) findet die Keynote statt. Im Anschluss kann man vor Ort in den neuen Stand der unterschiedlichen Software eintauchen oder sich eine Führung durch das Hauptgebäude des Apple Parks geben lassen. Am Abend findet noch eine Abendversammlung für Developer statt. Über diese ist nichts bekannt, man sollte sie jedoch nicht verpassen. Am Dienstag kann man in Apples Developer Center, wo man nach dem unterschreiben einer Verschwiegenheitsklausel seinen blick auf das werfen kann, was noch nicht von Apple vorgestellt wurden.

Neue Amazon-Echo-Geräte

Mit dem Echo Pop wurde hier direkt eine neue Kategorie eingeführt. Dieser Speaker ist beispielsweise für den Nachttisch gedacht und in verschiedenen Farben für 54,99 Euro zu haben. Der Echo Show hat ein Upgrade auf die 5. Version erhalten und auch gleich eine Variante, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Den Echo Show 5 gibt es für 109,99 Euro und die Kids-Variante für 119,99 Euro. Echo Auto ist nun auch mit der 2. Generation in Deutschland verfügbar. Dieser setzt ein iPhone mit installierter Alexa-App voraus und ermöglicht das Steuern im Auto, ohne das Smartphone zu benutzen. Für den Echo Auto 2 bezahlt man 69,99 Euro.

Beats Studio Buds+ sind erschienen

Die neuen Kopfhörer von Beats wurden veröffentlicht. Diese sollen einen deutlich besseren Klang bieten als die Vorgänger. Außerdem auch ein verbessertes ANC und die Akkulaufzeit wurde um 50% verlängert. Bis zu 9 Stunden Musikwiedergabe und 6 Stunden mit aktiviertem ANC / Transparenzmodus. Interessant ist auch ein neues Design in Transparent, welches an die Nothing Ear erinnert. Bestellt werden können die Studio Buds+ aktuell nur in den USA, Kanada und China für 169,99 Dollar. In wenigen Wochen sollen sie in weiteren Ländern verfügbar sein.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch allen noch einen schönen und erfolgreichen Tag!

