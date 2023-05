Home Apple WWDC 2023: Das ist Apples Programm für eingeladene Entwickler

WWDC 2023: Das ist Apples Programm für eingeladene Entwickler

Vor der WWDC 2023 hat Apple nun den Fahrplan für Entwickler veröffentlicht, die an der Veranstaltung teilnehmen können. Wieder wird der größte Teil der Konferenz rein virtuell stattfinden, Apple ist hier durch Corona auf den Geschmack gekommen. Ein wenig physische Aktivität gibt es für die auserwählten Teilnehmer aber dann doch.

Apple hat den Ablaufplan für die WWDC-Keynote veröffentlicht. In diesem Jahr können einige wenige ausgewählte Entwickler an einigen Veranstaltungen im Apple Park teilnehmen. Die Keynote eröffnet die WWDC 2023 zwar am Montag, den 05. Juni, die Teilnehmer können aber schon am Abend zuvor einchecken.

Frühstück im Apple Park

Der Tag beginnt dann mit einem Frühstück im Apple Park, um 10:00 Uhr Ortszeit startet dann die Keynote, zu dieser Zeit ist es hier schon Abend.

Die Entwickler können im weiteren Verlauf dann auch noch an Platforms State of the Union teilnehmen, einer Art Abriss über den Stand der verschiedenen Apple-Systeme- und Produkte.

Einen Rundgang durch das Hauptgebäude des Apple Parks, genannt „The Ring“ können sich Entwickler auch geben lassen, nach einer vorherigen Anmeldung, wie bekannt wurde.

Am Montag Abend Ortszeit folgen dann wie jedes Jahr die Apple Design Awards, die für die ausgezeichneten Apps und ihre Entwickler ein grelles Spotlight und jede Menge Aufmerksamkeit garantieren.

Eine geheimnisvolle Abendveranstaltung im Caffè Macs gibt es für die Developer auch, hierzu ist nichts weiter bekannt außer, dass man sie nicht verpassen sollte.

Den Dienstag Morgen können die Developer ins Apple Developer Center kommen, dort unterschreiben sie Verschwiegenheitsklauseln und erhalten Einblicke zu Themen, zu denen noch nichts bekannt ist. Es ist aber wohl nicht zu weit hergeholt zu vermuten, dass hier schon die Einweisung in die AR-App-Entwicklung ihren Anfang nimmt. Dieses Thema wird wohl auch ein Leitmotiv auf den verschiedenen Panels im Verlauf der Woche sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!