Geldquelle Kunde: Facebook bringt blauen Haken nach Großbritannien

Meta bringt den blauen Haken nach Großbritannien. Wer bereit ist, Geld für ein wenig mehr vermeintliche Seriosität zu bezahlen, kann dies also nun auch auf der Insel tun. Ein Start in weiteren westlichen Märkten ist somit wahrscheinlicher geworden.

Twitter versucht es seit einiger Zeit, da kam man auch beim deutlich größeren Meta-Konzern auf den Geschmack. Facebook bietet einigen Nutzern seit einiger Zeit ein bezahltes blaues Häkchen. Das Programm heißt Meta Verified, es war bislang nur Nutzern in den USA zugänglich.

Meta Verified bietet Nutzern nicht nur den blauen Haken, der zeigt, dass das Konto verifiziert ist, damit verbunden ist auch ein laut Facebook besserer Service. Ein direkter Zugang zum Support sei möglich, was die Frage aufwirft, wie es sein kann, dass ein Milliardenunternehmen nicht jedem Kunden einen unbedingten Zugang zum Kundendienst ermöglicht.

Meta Verified startet in Großbritannien

Meta Verified kostet für Kunden, die übers Web suchen, 11,99 Dollar, iPhone-Nutzer zahlen 14,99 Dollar beim In-App-Kauf, da Meta selbstverständlich nicht bereit ist, die Apple-Steuer zu bezahlen und diese an den Endkunden weitergibt.

Für Kunden in Großbritannien startet Meta Verified nun laut Medienberichten zu einem Preis von zehn Pfund, 12 Pfund zahlen Apple-Kunden.

Bei jeder Änderung des Profilbilds oder Namens ist der blaue Haken aber weg, den gibt es anders als bei Twitter auch nur gegen Vorlage eines amtlichen Identitätsdokuments in Kopie.

Nach dem Start in Großbritannien wird eine Einführung in weiteren westlichen Märkten wahrscheinlicher. Würdet ihr für ein verifiziertes Facebook-Profil Geld bezahlen?

