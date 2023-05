Home Hardware Deutsche Telekom beerdigt ihren Smart Speaker

Auch wenn Apple in diesem Jahr mit dem HomePod der zweiten Generation einen neuen Smart Speaker auf den Markt brachte, hat der grundlegende Hype für diese Gerätekategorie deutlich nachgelassen. Zwischen 2015 und 2019 sah das noch gänzlich anders aus, auch die Telekom brachte ein entsprechendes Modell auf den Markt – und beerdigt dieses Projekt nun.

Smart Speaker „Hallo Magenta“ wird eingestellt

Seit fast einem Vierteljahrhundert bietet die Deutsche Telekom unter der Marke „Magenta“ verschiedenste Hardware an, mit überschaubarem Erfolg. Zu der Liste der Flops gesellt sich demnächst auch der Smart Speaker mit dem hauseigenen Sprach-Assistenten „Hallo Magenta“

Das Projekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Angekündigt 2017 dauerte die Beta fast ein ganzes Jahr und erreichte die Telekom-Shops erst im Winter 2018. Solider Klang (man konnte im EQ auch eine Wandaufstellung auswählen), mit Bluetooth und Klinke auch variabel bei den Anschlüssen, konnten die Defizite bei dem Sprachdienst nicht überdeckt werden. Auch die Öffnung zu Amazon Alexa konnte die Verkaufszahlen nicht deutlich ansteigen lassen. Doch die mittelmäßige App, schlechte Sprachverständlichkeit von „Hallo Magenta“ und mit 19,95 Euro ein äußerst ambitionierter Preis, der irgendwann auf 99,95 Euro reduziert wurde, waren zu viele Hypotheken. Deshalb zieht der Bonner Mobilfunkkonzern jedoch den Stecker und wird das Projekt zu Ende Juni 2023 beerdigen.

Eigentlich für die elektronische Müllhalde

Im Zuge der Einstellung wird die gesamte Funktionalität via WLAN komplett beerdigt, womit der Speaker auch nicht mehr via Spotify Connect angesprochen werden kann. Einzig die Bluetooth-Funktion kann sich noch nutzen lassen und dies lässt uns gerade in der aktuellen Diskussion um Umwelt und Nachhaltigkeit rat- und fassungslos zurück. Die Vorgehensweise erinnert dabei übrigens an Sonos, denn die Telekom wird den Smart Speaker mittels automatisierten Update von allen smarten Funktionen trennen. Telekom-Kunden, die den Smart Speaker gemietet haben, erhalten automatisiert eine Vertragskündigung, müssen das Gerät aber nicht zurückschicken, sondern können die bereits angesprochene Bluetooth-Funktion weiter nutzen

