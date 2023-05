Home Sonstiges „Avatar: The Way of Water“ kann ab dem 07. Juni bei Disney+ gestreamt werden

Das Kinogeschäft erholt sich nach der Corona-Pandemie, was primär Disney freut: Der Film „Avatar: The Way of Water“ erreichte mit einem aktuellen Einspielergebnis von rund 2,1 Milliarden Euro das drittbeste Ergebnis aller Zeiten in der Filmgeschichte. Übertroffen wird das Ergebnis nur von „Avengers: Endgame“ auf Platz 2 und „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ auf Platz 1. Wenig verwunderlich möchte der Unterhaltungskonzern das Verwertungsfenster maximal ausreizen und lässt den Film vergleichsweise spät bei Disney+ im Stream anlaufen.

Ab 07. Juni 2023 kostenfrei bei Disney+ im Stream

Der Film lief in Deutschland bereits am 14. Dezember in den Lichtspielhäusern an und Vorstellungen wurden bis in den März 2023 hinein angeboten. Dementsprechend stellte sich die Frage, wann Disney den Film in seinem hauseigenen Streamingdienst anbieten wird. Laut eigener Aussage wird der Film ab dem 07. Juni zu sehen sein – ohne Aufpreis.

Zweites Verwertungsfenster läuft bereits ab Anfang April

Das ist ein ungewöhnlich später Start, passt aber zur neuen Strategie von Bob Iger. Iger kehrte rund um den Jahreswechsel zurück, Apfelpage berichtete. Als eine der ersten Amtshandlung sollte das Kinogeschäft gestärkt werden, was bei Avatar 2 mehr als deutlich wird. Auf Blue-Ray oder digital als Kauf ist der Film bereits ab 04. April 2023 erhältlich, der Start im Streaming erfolgt also rund zwei Monate später.

