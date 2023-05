Home Apps Photomator ist ab sofort auch für den Mac erhältlich

Photomator ist ab sofort auch für den Mac erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Mai 2023 um 08:54 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wer einen Mac benutzt und Bilder bearbeiten will, hat die Qual der Wahl: Adobe Photoshop, Darkroom, Pixelmator Pro und seit heute gesellt sich Photomator dazu. Wir haben die Details dazu.

Photomator for Mac ab sofort erhältlich

Photomator basiert auf dem Bildeditor Pixelmator Photo, der vor seiner Umbenennung mit deutlich mehr Korrekturfunktionen ausgestattet wurde. Die offizielle Umbenennung erfolgte vor rund einem Monat, Apfelpage berichtete. Damals kündigte das Team dahinter an, dass man auch an einer Version für den Mac arbeite. Die steht ab heute im Mac App Store bereit und richtet sich an Benutzer, die ausschließlich Bilder bearbeiten wollen. Dafür bietet Photomator eine Vielzahl von Tools an, auch eine Serienbildbearbeitung steht bereit. Anbei einmal die Release-Notes:

Das ultimative Fotobearbeitungserlebnis

Anpassen von Farben und Beleuchtung mit einer Sammlung leistungsstarker, nicht-destruktiver Farbanpassungen

Automatische, präzise Auswahl von Motiv, Himmel und Hintergrund in Fotos mit AI

Fügen Sie Farbverlaufsmasken hinzu, wählen Sie einen Farbbereich aus oder malen Sie einfach mit einem Pinsel über die Bereiche, die Sie anpassen möchten.

Nahtloses Klonen oder Entfernen unerwünschter Objekte mit modernen Retuschierwerkzeugen

Einfaches Kopieren und Einfügen von Bearbeitungen zwischen Fotos oder Stapelverarbeitung ganzer Fotoshootings auf einmal

Zuschneiden, Begradigen und Ändern der Perspektive von Fotos mit einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Zuschneidewerkzeug

Schnelles Ändern des Aussehens von Fotos mit einer umfangreichen Sammlung von Voreinstellungen für Landschafts-, Schwarz-Weiß- und andere Fotostile

KI-gestützte Werkzeuge

Verbessern Sie Aufnahmen automatisch mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen, der auf 20 Millionen Profifotos trainiert wurde, oder nehmen Sie mit einem einzigen Klick Feinabstimmungen vor, z. B. Weißabgleich, selektive Farbe oder Farbbalance.

Erhöhen Sie auf magische Weise die Auflösung von Fotos, ohne dass sie an Detailreichtum und Schärfe verlieren.

Entfernen Sie Kamerarauschen und Artefakte der Bildkomprimierung mit der Core ML-basierten Funktion “Entrauschen

Kopieren des Aussehens eines beliebigen Fotos auf ein anderes mithilfe der KI-gestützten Farbanpassung

Intelligentes Zuschneiden von Fotos mit der auf maschinellem Lernen basierenden Auto-Cropping-Funktion

Hochmoderne Farbanpassungen

Nutzen Sie die leistungsstarken Werkzeuge zur mühelosen Anpassung von Temperatur, Farbton, Belichtung, Kontrast, Helligkeit, Farbton, Sättigung und Lebendigkeit in Ihren Fotos.

Wiederherstellung einer unglaublichen Detailfülle in den Lichtern und Schatten von Fotos

Verbessern Sie auf magische Weise feine Details und Strukturen in Fotos mit den leistungsstarken Korrekturen Klarheit und Textur, oder passen Sie Texturen in den Lichtern, Mitteltönen und Schatten separat an

Bearbeiten Sie selektiv einzelne Farbbereiche mit Selektive Farbe oder verbessern Sie die Farbbalance in den Schatten, Mitteltönen und Lichtern mit Farbbalance

Passen Sie die Beleuchtung und die Farben mit voller Präzision an, indem Sie die Anpassungen Levels und Curves verwenden.

Mischen Sie die Balance der roten, grünen und blauen Farbkanäle, um intensive Farbeffekte in Ihren Bildern zu erzeugen.

Ersetzen Sie eine beliebige Farbe durch eine andere mit der Einstellung Farbe ersetzen

Erstellen Sie selbst aus Farbfotos wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder

Verwenden Sie eine Reihe zusätzlicher Anpassungen wie Schärfen, Verblassen, Körnung, Monochrom-Farbe, Sepia und Invertieren, um Ihre Fotos hervorzuheben.

Ändern Sie das Aussehen von Fotos mit LUTs oder exportieren Sie benutzerdefinierte LUTs zur Verwendung in anderen Anwendungen

RAW-Bearbeitung leicht gemacht

Öffnen und bearbeiten Sie über 600 RAW-Bildformate, einschließlich Apple ProRAW

Bearbeiten Sie RAW-Fotos genauso einfach wie Fotos in anderen Formaten mit allen nicht-destruktiven Werkzeugen, einschließlich Reparatur- und Klon-Werkzeugen

Einfache Stapelverarbeitung von RAW-Fotos zusammen mit Fotos in anderen Formaten

Kompatibilität

Automatische Synchronisierung aller Änderungen mit Ihrer Fotosammlung

Dank der Unterstützung für iCloud Drive können Sie Ihre Bearbeitungen nahtlos zwischen Mac, iPhone und iPad synchronisieren.

Pixelmator Pro steht weiterhin zur Verfügung und ist eher für Kunden gedacht, die Ihr Bild auf mehreren Ebenen bearbeiten wollen. Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, gibt es eine Vergleichsseite der Entwickler.

Abo nun favorisiert

Auch Photomator lässt sich als Einmalkauf erwerben, kostet jedoch satte 99,99 Euro. Für den Umstieg gibt es für alle Bestandskunden, die ehemals Pixelmator Photo vor Mitte August 2022 und der damaligen Einführung des Abos gekauft haben, ein Sonderangebot in Höhe von 69,99 Euro. Der Entwickler favorisiert aber eher das Abo-Modell, welches auch Apple besser gefällt. Hier gibt es zwei Optionen:

monatlich für 5,49 Euro

jährlich für 34,99 Euro

Mit Blick auf die Geschichte des Teams von Pixelmator sind das vergleichsweise hohe Preise, die man aufruft. Man versucht das damit abzuschwächen, dass in dem Abopreis die Versionen für iPhone, iPad und Mac enthalten sind.

-> Photomator for Mac laden

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!