Apple Support-App zeigt sich generalüberholt in Version 5.0

17. Mai 2023

Mit der schieren Masse an verkauften Geräten steigt auch für Apple das Aufkommen an Support-Anfragen. Die Kapazitäten vor Ort sind jedoch ziemlich begrenzt, weshalb der Konzern seit geraumer Zeit die „Apple Support“-App anbietet. Hier soll ein großer Teil der Anfragen herausgefiltert werden, die keinen persönlichen Termin vor Ort benötigen. Nun hat der Konzern erneut daran gefeilt und präsentiert Version 5.0.

„Apple Support-App in Version 5.0

Man wird nun von einer neuen Navigationsleiste begrüßt, die über insgesamt drei Reiter verfügt:

Support

Standort

Aktivität

Hinter dem Reiter „Support“ versammeln sich die bislang schon direkt auf der Startseite der Support-App vorhandenen Optionen rund um die Unterstützung zu den persönlichen Apple-Geräten und bei Apple abgeschlossenen Abonnements.

Der Reiter „Standort“ bietet nun eine übersichtliche Funktion zum Aufsuchen eines Service vor Ort in in der Nähe des aktuellen Standorts. Hierfür kommt eine Karte zum Einsatz, auf welcher sich das Suchgebiet eingrenzen lässt. Auch kann nach Apple-Produkten gefiltert werden. Somit ist man stets in der Lage, den schnellsten Weg zum nächsten, passenden Apple Authorized Service Provider zu finden. Ein Termin lässt sich ebenfalls gleich über die App vereinbaren. Dieser taucht dann in der Übersicht auf und kann gegebenenfalls hierüber auch wieder storniert oder verschoben werden.

Im Reiter „Aktivität“ werden alle Serviceanliegen der vergangenen 90 Tage aufgelistet, inklusive der Anzeige von bereits wahrgenommenen und anstehenden Terminen sowie der Telefonate und Chats mit dem Apple Support.

Kostenfrei im App Store verfügbar

Die Apple Support-App ist im iOS App Store kostenfrei verfügbar und in den Augen vieler eine Pflichtinstallation. Außerdem wurde nun Vietnam als weitere verfügbare Region hinzugefügt.

