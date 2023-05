Home Hardware Die neuen Beats Studio Buds +: Besseres ANC, sehr lange Laufzeit und etwas transparent

Die neuen Beats-Knöpfe sind jetzt offiziell da: Die Beats Studio Buds + sollen laut Apple besseren Klang und ANC bieten. Äußerlich stechen sie durch die neue Transparent-Variante hervor.

Die Leaks zogen sich schon einige Monate, jetzt sind die neuen Beats-Kopfhörer offiziell. Die Beats Studio Buds + wurden heute von der zu Apple gehörenden Audiomarke Beats vorgestellt.

Die Beats Studio Buds + kommen unter anderem in einer neuen, transparenten Variante, die zwar an den transparenten Nothing-Stöpseln angelehnt ist, jedoch nicht ganz so weit geht.

Die Beats Studio Buds + sollen besser klingen

Die neuen Beats Studio Buds + sollen unter anderem eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung besitzen, diese wurde um den Faktor 1,6 verbessert, der Transparenzmodus soll doppelt so gut sein. Laut Beats wurde 95% des Innenlebens komplett erneuert, das lässt sich von außen schlecht verifizieren. Die Mikrofone sollen nun mehr als dreimal so groß sein, die Belüftung, um das Tragegefühl zu verbessern, soll ebenfalls verbessert worden sein.

Wie die Vorgänger sind die Beats Studio Buds + nach IPX4 zertifiziert, damit halten sie Spritzwasser aus und sind für einen harten Vorkaut geeignet.

Im Lieferumfang sind jetzt vier Ohraufsätze, die kleine, mittlere und große Version wurde durch einen sehr kleinen Aufsatz ergänzt, um in noch mehr Ohren gut zu sitzen.

Der B-Button wurde überarbeitet, um versehentliches Betätigen zu verhindern und die Druckempfindung klarer zu gestalten. Die Funktionalität der Wiedergabesteuerung bleibt unverändert, wird aber um Konfigurationsmöglichkeiten zur Anrufannahme- und Beendigung ergänzt.

Die Beats Studio Buds + unterstützen 3D Audio auf Apple Music.

Sehr lange Laufzeiten

Um 50% wurde die Akkulaufzeit ausgebaut. Neun Stunden ohne, sechs Stunden mit ANC / Transprarenzmodus sind nun drin, insgesamt kommt man mit Nachladen im Case auf bis zu 36 Stunden ohne an den Strom zu müssen.

Fünf Minuten am Strom sollen wieder eine Stunde Musik hören bringen, eine komplette Ladung dauert zwei Stunden, geladen wird per USB-C und nicht drahtlos.

Start zunächst nur in wenigen Ländern

Die neuen Beats Studio Buds + gibt es ab heute, allerdings nur in den USA, Kanada und China.

Der Preis für alle Varianten liegt bei 169,99 Dollar der Versand startet morgen. Der Marktstart in weiteren Ländern wird in einigen Wochen erwartet.

