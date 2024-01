Home Apple Personalie: Apples Verwaltungsrat wird umgebaut

In Apples Verwaltungsrat gibt es einige personelle Änderungen. Zwei prominente Mitglieder verlassen das Gremium, wie das Unternehmen zuletzt mitteilte. Auch einen Neuzugang hat Apple vermeldet.

In Apples Verwaltungsrat gibt es einige Personalien. Al Gore und James Bell verlassen das Gremium, wie das Unternehmen zuletzt mitgeteilt hat. Dafür wird Dr. Wanda Austin dazu stoßen. Sie bringt Jahrzehnte an Erfahrung in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung mit und verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Gestaltung innovativer Unternehmensstrategien, so Apple in der Erklärung.

Austin ist frühere Präsidentin und CEO der Aerospace Corporation, der sie von 2008 bis 2016 vorstand, danach war sie unter anderem in der Direktion der University of Southern California und im Vorstand von Virgin Galactic tätig.

Tim Cook: Unschätzbar wertvolle Erfahrung

Wanda Austin habe Jahrzehnte damit verbracht, Technologien zum Wohle der gesamten Menschheit zu verbessern, sie werde Apple dabei helfen, den Planeten in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat, so Tim Cook. Wie auch Apple habe sie immer den Glauben an das menschliche Potenzial und die Kraft der Innovation gehabt, eine bessere Zukunft zu gestalten, wird die neue Verwaltungsrätin zitiert.

Umbesetzung aus Altersgründen

Die Gründe für den Rückzug von Al Gore und James Bell sind ganz formaler Natur: Laut Statuten dürfen Mitglieder des Vorstands nicht mehr für das Gremium gewählt werden, wenn sie älter als 75 sind.

Cook dankte den beiden scheidenden Mitgliedern für Jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen und dessen Ziele, zu denen unter anderem das Recht auf Privatsphäre zählen, so Cook.

