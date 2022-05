Home Apple Watch Patent: Apple Watch mit Kamera in der Krone

Apple behält weiter die Idee einer Apple Watch mit Kamera im Hinterkopf, das zeigt eine aktuelle Patentanmeldung. Die Kamera könnte hierbei in der Krone untergebracht werden. Der Privatsphäre kommt in der Patentschrift besondere Aufmerksamkeit zu.

Apple hat schon häufiger mit der Idee einer Apple Watch mit Kamera gespielt, das zeigen verschiedene frühere Patentanmeldungen. Realisiert wurde keine von ihnen, anders als bei der Konkurrenz, die bereits häufiger Kameras in Smartwatches eingebaut hat. Nun ist neuerlich ein Patent über eine Apple Watch mit Kamera eingereicht worden.

Es beschreibt, dass ein Kameraobjektiv in die digitale Krone der Apple Watch integriert werden könnte. Ein Apple Watch-Träger, der die Uhr auf eine Person richtet und quasi aus dem Handgelenk verdeckte Fotos macht, mag eine unheimliche Vorstellung sein, daher erwähnt das Patent gleich mehrmals den Bedarf an ausgereiften Privatsphärefunktionen, ohne diese freilich näher zu beschreiben.

Mit dem Zifferblatt als Sucher

Das Zifferblatt der Uhr könnte hierbei als Sucher für die Kamera dienen, dabei bleibt aber noch unklar, wie das Foto ausgelöst wird. Die neuen Accessibility-Funktionen könnten hierzu genutzt und ein Foto etwa ausgelöst werden, indem der Nutzer eine Faust macht.

Weitere Ansätze zur Integration einer Kamera in die Apple Watch wären eine Kamera hinter dem Display, was allerdings bis jetzt noch nicht einmal am iPhone realisiert wurde, oder die Kamera auf der Rückseite. Hierzu müsste die Uhr zum Fotografieren vom Handgelenk genommen werden, der Blitz könnte durch die Sensoren zur Pulserkennung realisiert werden.

Allerdings wäre hierbei noch zu klären, wie die automatische Sperrung der Apple Watch beim Öffnen des Armbands gehandhabt werden solll. Alles in allem ist wohl nicht davon auszugehen, dass Apple eine solche Uhr mit Kamera in nächster Zukunft vorstellen wird, aber zumindest hat man die Idee noch nicht verworfen.

