OsmAnd: Opensource-Navi-App mit großem Update

Die Navigations-App OsmAnd hat ein umfangreiches Update erhalten. Die Karten-App nutzt das Material von OpenStreetMap, die Karten können für die Offlinenutzung heruntergeladen werden, die App finanziert sich über In-App-Käufe.

Die Anwendung OsmAnd (Affiliate-Link) hat ein größeres Update erhalten. Sie liegt jetzt in Version 4.3.5 vor. OsmAnd bietet eine Kartendarstellung und Navigation auf Basis des Kartenmaterials von OpenStreetMap. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die App den Download von Offlinekarten erlaubt, wodurch der Nutzer vom Mobilfunknetz unabhängig wird. Auch erklären die Macher, keine Nutzerdaten zu sammeln. Die App finanziert sich durch In-App-Käufe, etwa der Offline-Karten.

Die neue Version bringt unter anderem Verbesserungen bei der Integration und Unterstützung von CarPlay.

Das ist neu in OsmAnd

Weiterhin verbessert wurde die Performance der Bluetooth-Nutzung sowie der Sound. Diese Anmerkungen notieren die Macher von OsmAnd:

• Flüssige Animation für Standortwechsel während der Bewegung

• CarPlay: Fahrspuren hinzugefügt, 2,5D-Ansicht, Soundprobleme behoben, während über Bluetooth verbunden

• Einführung neuer Kaufpläne: „OsmAnd Pro“-Abonnements mit Zugriff auf alle Funktionen und „Maps+“-Kauf mit unbegrenzten Kartendownloads und kostenpflichtigem Plugin-Zugang

• Cloud-Backup und Offline-Wettervorhersage für OsmAnd Pro-Benutzer hinzugefügt

• Neuer bequemer „Kauf“ -Bildschirm mit der Liste aller Einkäufe

• Vorteile für aktive OpenStreetMap.org Mitwirkende

• Tracks können jetzt nach Höhe, Geschwindigkeit oder Neigung eingefärbt werden

• Offline-Karten sind jetzt über die Dateien-App zugänglich

• Favoriten: Generierung lokaler Backups nach jeder Änderung hinzugefügt, Backups, auf die über die Dateien-App zugegriffen werden kann

• POI, die in Favoriten gespeichert werden, speichern und zeigen alle POI-Daten auch ohne Offline-Karte an

• GPX fügt Unterstützung für Link-, CMT-, DESC-Tags und für benutzerdefinierte Erweiterungen hinzu

• Modus für die Kompasstaste hinzugefügt

• Problem mit dem UTM-Koordinatenformat behoben

• Problem mit Zwischenpunkten in der Navigation behoben

• Problem mit dem Bildschirm „Käufe“ wurde behoben

