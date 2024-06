Home Apple BREAKING: iOS 18 enthüllt – das müsst ihr jetzt wissen!

BREAKING: iOS 18 enthüllt – das müsst ihr jetzt wissen!

Wenig überraschend hat Apple auf dem heutigen Auftakt der WWDC 2024 auch das neue Betriebssystem fürs iPhone präsentiert, das wir ab Herbst laden können. Was ist neu? Hier alles, das ihr wissen müsst.

Interessant vorab: Sam Altman wurde am Apple Campus gesichtet, Apples Marketingchef Greg Joswiak schrieb auf Twitter von „intelligenten Sachen“. Dass sich gleich alles um künstliche Intelligenz drehen wird, war schon im Vorfeld klar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels sprach Apple jedoch noch nicht groß über eine „Apple Intelligenz“ oder mehr, wie in den Gerüchten zu lesen war. Stattdessen stellte man verschiedene intelligente Funktionen innerhalb der Apps vor.

Selbstverständlich wurde iOS 18 wieder federführend von Senior Vice President für Software-Entwicklung – Craig Federighi – präsentiert.

iOS 18 Schnellüberblick

Mehr Personalisierungsoptionen für App-Icons, Homescreen, Sperrbildschirm

für App-Icons, Homescreen, Sperrbildschirm Leicht überarbeitetes Design (z.B. Kontrollzentrum, Animationen etc.)

Fokus auf intelligente Anordnung/Zusammenfassung von Content. Z.B. in Fotos und Mail

von Content. Z.B. in Fotos und Mail Einige Neuerungen in der Nachrichten-App

iOS 18: Personalisierungen/Kontrollzentrum

Am Homescreen kann man nun die Icons und Widgets freier bewegen, sodass leerer Platz übrig bleibt dazwischen

kann man nun die Icons und Widgets freier bewegen, sodass leerer Platz übrig bleibt dazwischen Icons können nun in beliebigen Farben eingetönt werden und z.B. im Darkmode anders aussehen

App-Icons können auch größer gemacht werden

können auch größer gemacht werden Im Kontrollzentrum gibt es nun mehrere Seiten, die man durchswipen kann. Z.B. Home-Controls.

gibt es nun mehrere Seiten, die man durchswipen kann. Z.B. Home-Controls. Die Icons/Slider im Kontrollzentrum sehen runder aus und können in der Größe verändert werden

Neue Controls API für Entwickler: Nun Apps möglich für Action Button, Shortcuts für den Sperrbildschirm und mehr

für Entwickler: Nun Apps möglich für Action Button, Shortcuts für den Sperrbildschirm und mehr Apps sperren: ihr könnt nun Apps verstecken, in einen „Hidden Folder“ stecken oder hinter einem Password/Face ID schützen

iOS 18: iMessage/Nachrichten

Neuerungen in der Nachrichten-Apps: Tapbacks /Reaktionen auf eine Nachricht können nun mit jedem Emoji passieren. Wow, hatte WhatsApp ja nicht schon seit Jahren! ;-)

/Reaktionen auf eine Nachricht können nun mit jedem Emoji passieren. Wow, hatte WhatsApp ja nicht schon seit Jahren! ;-) Einzelne Wörter können fett, kursiv, unterstrichen oder animiert sein

Nachrichten via Satellit: mit gleicher Technologie wie das SOS-Feature. Über Satellit können nun iMessages versendet werden bei voller Verschlüsselung und ohne normalen Netzempfang

iOS 18: Mail

Mails können jetzt automatische/intelligente Kategorien haben wie „Updates“, „Newsletter“, „Banking“ etc. (LATER THIS YEAR)

Kategorien sollen auch manuell neu zugewiesen werden oder manuell erstellt werden (LATER THIS YEAR)

iOS 18: Sonstiges

Karten : Neue Ansichten und viel mehr Details für Wanderrouten, Turn-by-Turn Navigation für Wandertrips wird eingeführt

: Neue Ansichten und viel mehr Details für Wanderrouten, Turn-by-Turn Navigation für Wandertrips wird eingeführt Wallet : Neues Design für Event-Tickets. Mit „Tap to Cash“ wird schneller Geldtransfer zwischen iPhones einfacher möglich per „Übereinander halten“ zweier iPhones. (Vermutlich nur mit Apple Cash verfügbar, sprich aktuell noch nicht in Europa)

: Neues Design für Event-Tickets. Mit „Tap to Cash“ wird schneller Geldtransfer zwischen iPhones einfacher möglich per „Übereinander halten“ zweier iPhones. (Vermutlich nur mit Apple Cash verfügbar, sprich aktuell noch nicht in Europa) Gaming: Neuer „Gamemode“ mit minimierten Hintergrundaktivitäten für mehr Performance und besserer Latenz mit AirPods und Co.

mit minimierten Hintergrundaktivitäten für mehr Performance und besserer Latenz mit AirPods und Co. Tiefere Integration von Erinnerungen in der Kalender-App

iOS 18: Fotos

„Größtes Redesign aller Zeiten für Fotos“ , so Craig Federighi

, so Craig Federighi Startseite beinhaltet jetzt „Kollektionen“ , sprich Vorschläge und Kategorien wie „die letzten Tage“, „Deine Haustiere“ oder „Ausflüge und Reisen“. Diese werden zunächst intelligent zusammengestellt und vorgeschlagen

, sprich Vorschläge und Kategorien wie „die letzten Tage“, „Deine Haustiere“ oder „Ausflüge und Reisen“. Diese werden zunächst intelligent zusammengestellt und vorgeschlagen Innerhalb der Kollektionen kann das Datum ausgewählt werden. Im Grunde eine intelligente Filtermöglichkeit. Die verschiedenen Arten der „Kollektionen“ können so angeordnet werden, wie man möchte. Unnötige können auch deaktiviert werden. Die Startseite kann damit personalisiert werden

Filter-Knopf für personalisierte Anzeige nur gewisser Fotos, z.B. eine Ansicht ohne Screenshots

iOS 18: AirPods & Siri

AirPods erkennen Kopfbewegungen : Z.B. mit einem Kopfnicken kann nun Anrufe annehmen

erkennen : Z.B. mit einem Kopfnicken kann nun Anrufe annehmen Voice Isolation kommt auf die AirPods: Hintergrundgeräusche also besser herausgefiltert – bislang nur direkt am iPhone möglich

iOS 18: Fazit – was meint ihr?

Das war irgendwie mehr…und weniger als erwartet – gleichzeitig. Sehr viel Intelligenz kam ja noch nicht. Kommt hier noch mehr später? Let’s see!

Was ist euer Fazit bislang? Was hättet ihr euch gewünscht oder seid ihr ganz happy? Diskutiert doch unten in den Kommentaren!

-----

