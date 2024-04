Home Gerüchte Neue iPads im Mai: Wann die neuen Modelle kommen sollen

Im Mai sollen nun Apples neue iPads vorgestellt werden. Die aktualisierten Modelle werde Apple in der zweiten Maiwoche ins Rennen schicken, heißt es in einer neuen Einschätzung. Zuvor waren die neuen iPads lange noch im April erwartet worden.

Apple wird wohl später als erwartet seine neuen iPad-Modelle vorstellen. Erst im Mai, so äußerte sich zuvor Mark Gurman von Bloomberg, werde Apple die aktualisierten Modelle präsentieren. Nun wurde er etwas genauer: In der Woche vom 06. Mai werde Apple wohl die neuen iPads ankündigen, schreibt der Redakteur von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Diese Modelle werden erwartet

Apple werde in der nächsten Zeit auch die neuen Produktmarketingunterlagen erhalten, ein Zeichen dafür, dass die Einführung neuer Produkte bevorsteht. Neue iPad-Modelle waren zuvor auch bereits in einer indischen Behördendatenbank aufgetaucht.

Apple wird wohl zwei neue iPad Pro-Modelle vorstellen, diese werden wohl dünner ausfallen und über ein OLED-Display verfügen. Auch wird wohl ein aktualisiertes iPad Air-Lineup gezeigt, erstmals wird es wohl auch ein großes iPad Air mit 12,9 Zoll-Diagonale erhältlich sein. Es wird zudem spekuliert, Apple könnte zu den neuen iPads auch einen neuen Apple Pencil vorstellen, dieser könnte über eine neue Geste verfügen, Hinweise in der Beta von iPadOS deuteten zuletzt darauf hin.

Das iPad mini und das Einsteiger-iPad werden dagegen wohl erst später im Jahr aktualisiert.

Apple wird die neuen iPads wohl im Rahmen von Pressemitteilungen ankündigen. Ein Event wird nicht erwartet.

