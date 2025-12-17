Mit M5 Max: Plant Apple ein Comeback des iMac Pro?

Das aktuelle Mac-Lineup erstreckt sich vom Mac mini über den iMac bis hin zum Mac Studio und Mac Pro. Während letztgenannter wohl auf dem Abstellgleis steht, denkt Apple augenscheinlich über das Comeback eines sehr beliebten Modells nach. Geleakte Informationen legen nahe, dass ein iMac Pro mit M5 Max in der Entwicklung ist. Würdet ihr ein solches Gerät kaufen?

Aus den gleiche Daten, die Verbesserungen der AirTags, Informationen zu iOS 26.4, iOS 27 und iOS 28 und jede Menge Hardware-Kürzel bereithalten, stammen auch Hinweise auf einen neuen iMac Pro. Die geleakte Software enthält Referenzen zu einem iMac in Kombination mit den Kürzeln J833c und H17C. Letztgenannter ist mit dem internen Namen „Sotra C“ verknüpft, die interne Marketingbezeichnung für den M5 Max. Da der aktuelle iMac mit dem Basis-M-Prozessor ausgestattet ist, liegt die Vermutung eines iMac Pro nahe.

iMac Pro: Würdet ihr ein Comback feiern?

Einen iMac Pro hatte Apple lange im Lineup, trotz großer Beliebtheit strich Apple das Gerät aber 2021. Mit 27 Zoll war er ein gutes Stück größer als der iMac (24 Zoll) und damit der größte und stärkste All-in-One-Rechner von Apple. Gerüchte und Berichte über einen Nachfolger gab es 2022 und 2023.

Wer jetzt interessiert ist, muss sich aber gedulden. Die Software verweist auf eine Menge Geräte, die zu internen Tests genutzt werden. Dazu gehört etwa ein iPad mit tvOS oder ein MacBook mit A15-Prozessor. Die bloße Eistenz dieser Test-Hardware ist kein Hinweis auf eine tatsächliche Markteinführung.

Für den Fall, dass Apple einen iMac Pro auf den Markt bringt, der größer und stärker als der aktuelle iMac ist, würdet ihr zuschlagen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.