Google Maps rollt automatische Parkpklatzerkennung für iOS aus

Google Maps auf dem iPhone hat ein still eingeführtes Update erhalten, das vielen Autofahrern das Leben spürbar erleichtert: Die App erkennt nun automatisch, wo das Auto abgestellt wurde – ganz ohne manuelles Speichern. Wir haben die Details.

Automatische Parkplatz-Erkennung auf dem iPhone

Wie Google-Manager Rio Akasaka auf LinkedIn bestätigt, merkt sich Google Maps den Parkplatz bis zu 48 Stunden. Sobald die Fahrt fortgesetzt wird, verschwindet der Pin automatisch wieder aus der Karte. Die Funktion arbeitet vollständig im Hintergrund, ohne Tippen oder zusätzliche Aktionen.

Bisher ließ sich ein Parkplatz-Pin zwar manuell setzen, doch nun übernimmt Google Maps diesen Schritt selbst. Voraussetzung ist, dass man mit aktivem Google Maps ins Auto steigt und eine Verbindung per USB, Bluetooth oder CarPlay besteht. Beim nächsten Öffnen der App wird das gespeicherte Parkplatzsymbol direkt angezeigt. Neu ist ebenfalls, dass Google nicht mehr nur das klassische „P“-Icon verwendet. Stattdessen erscheinen nun die benutzerdefinierten Auto-Symbole, die Nutzer bereits seit 2020 auswählen können – inklusive der Anfang des Jahres hinzugekommenen Designs.

Derzeit nur für iOS

Der Roll-out betrifft aktuell ausschließlich iOS. Auf Android existiert weiterhin die Parkplatz-Erinnerung, dort muss der gesetzte Pin jedoch weiterhin manuell entfernt werden. Im Klartext, iPhone-Nutzer werden bevorzugt.