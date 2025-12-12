Code-Leak: Fünf neue Funktionen für AirTags 2

Das Jahr neigt sich dem Ende und die lange erwarteten AirTags 2 sind nicht auf den Markt gekommen. Ein Code-Leak verrät nun, welche fünf neuen Funktionen Apple mit dere zweiten Generation seiner Bluetooth-Tracker einführen will.

Über Nachfolger der AirTags gab es in den vergangenen Monaten reichlich Spekulationen, ursprünglich gingen Analysten sogar von einem Start Ende 2024 aus. Immer Teil der Gerüchte: Ein neuer Breitband-Chip für verbessertes Tracking über alle Distanzen. Ein aktueller Leak verrät, woran Apple noch bastelt.

AirTags 2 mit Liebe zum Detail

Macworld-Redakteur Filipe Espósito beruft sich auf geleakten Code aus iOS 26, als er die Neuigkeiten zu den AirTags 2 gestern geteilt hat. Dazu gehören:

Ein verbesserter Kopplungsprozess

Verbesserte Präzisionssuche

Detaillierte Anzeige des Akkustands

Verbesserte Bewegungserkennung

Genauere Ortung an vollen Orten

Spannend ist zudem, dass im Code die Bezeichnung „2025AirTag“ enthalten ist. Warum sich Apple gegen eine Veröffentlichung in diesem Kalenderjahr entschieden hat, ist ungewiss. Ein Release auf den letzten Metern des Jahres wäre untypisch.