Apple TV bestätigt zweite Staffel von „Down Cemetery Road“

Nach dem Finale der ersten Staffel hat Apple TV+ offiziell eine zweite Staffel des gefeierten Thrillers „Down Cemetery Road“ angekündigt. In den Hauptrollen sowie als ausführende Produzentinnen sind erneut Emma Thompson und Ruth Wilson zu sehen. Thompson wurde im Laufe ihrer Karriere unter anderem mit dem Oscar, BAFTA, Golden Globe und Emmy ausgezeichnet, während Wilson unter anderem einen Golden Globe sowie zwei Olivier Awards gewann.

Zweite Staffel angekündigt

Seit der weltweiten Premiere wird die Serie von Kritikern überschwänglich gelobt. „Down Cemetery Road“ gilt als „fesselnd, düster und extrem unterhaltsam“ und wird vielfach als „Must-Watch-Thriller“ bezeichnet. Auf Rotten Tomatoes erreichte die Serie schnell eine Certified-Fresh-Bewertung. Wenig überraschend hat der Streamingdienst bestätigt, dass an einer zwieten Staffel gewerkelt wird.

In der zweiten Staffel stehen Zoë Boehm (Thompson) und Sarah Trafford (Wilson) erneut im Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist ein scheinbar einfacher Fall, bei dem eine Frau vor einen Zug gestürzt ist. Doch die Ermittlungen entwickeln sich schnell zu einer existenziellen Bedrohung für Zoë und Sarah. Das Duo gerät in die glamouröse, zugleich skrupellose Welt des Schwarzmarkt-Antiquitätenhandels und stößt schließlich auf die Spur eines brutalen Serienmörders, der vor nichts zurückschreckt, um seine Verbrechen zu vertuschen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.