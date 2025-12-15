Umfangreicher Leak: Diese Features kommen mit iOS 26.4 und iOS 27

iOS 26.2 wurde soeben veröffentlicht, für dieses Jahr dürfte es das mit neuer iPhone-Software gewesen sein. 2026 erwarten wir im Frühling mit iOS 26.4 und im Herbst mit iOS 27 zwei große Updates. Für beide Versionen sind nun erste Features geleakt worden. Auch iOS 28 wird erwähnt.

Die Informationen stammen von Macworld-Redakteur Filipe Espósito, der schon in der vergangenen Woche neue AirTags 2 aus eigentlich geheimen Codes abgeleitet hat. Nun hat er eine Liste an neuen Funktionen für iOS 26.4, iOS 27 und sogar iOS 28 veröffentlicht.

iOS 26.4: Neue Siri und Apple Health+

Schon länger gibt es die Vermutung, dass Apple zwei große Features für iOS 26.4 plant. Eines davon ist die überarbeitete Version von Siri, die basierend auf Apple Intelligence endlich den Funktionsumfang liefern soll, den Apple bereits für iOS 18 versprochen hatte. Außerdem wird wohl die Health-App umgebaut und übersichtlicher gemacht, das Hinzufügen von Daten soll vereinfacht werden. Mit Apple Health+ kommt laut Espósito ein kostenpflichtiger KI-Gesundheits- und Fitness-Coach. Außerdem gibt es diese Neuerungen:

Ordner in der App „Freeform“

Kredikarteninformationen in der App „Passwörter“

Ein „Sport Tarif“ für Apple TV

Neue Funktionen für AirPods wie eine „präzise Standortbestimmung im Freien“ durch Apples „Wo ist?“-Netzwerk

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Apple an einem neuen Validierungssystem arbeitet, dass die Integrität des Geräts bestätigt, bevor iCloud und Apple Account genutzt werden können.

Wenig Informationen bezüglich iOS 27 und iOS 28

iOS 27 soll dem Vernehmen nach die Performance der iPhone-Software verbessern und daher wenige neue Features bekommen. Laut diesem Leak soll unter anderem der Kopplungsprozess der AirPods sowie die Fotosammlungen in der App „Fotos“ verbessert werden. Nähere Details nennt der Autor nicht.

Für iOS 28 will Apple neue Messwerte für die Schlafüberwachung der Apple Watch einführen. Noch über anderthalb Jahre entfernt ist es ungewöhnlich, dass derartige Informationen bereits jetzt an die Öffentlichkeit geraten. Dass sie ohne weitere Details bleiben, ist daher nicht verwunderlich.

Passend zu den oben genannten Neuerungen soll die Health-App mit macOS 28 auf den Mac kommen. Auf welche der genannten Funktionen – sollten sie so kommen – freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.