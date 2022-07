Home Gerüchte iMac Pro: 2023 könnte M3-Version erscheinen

Der iMac wird wohl dieses Jahr kein Update mehr erhalten. Langfristig plane Apple aber vermutlich doch eine weitere Pro-Version seiner Schreibtischrechner. Diese könnte dann mit einer Variante des M3 geliefert werden.

Apple hat aktuell erst einen seiner iMacs mit den neuen Apple Silicon-Chips ausgestattet: Der 24 Zoll-iMac nutzt den M1 von Ende 2020. Weiter haben Kunden bislang aber vergeblich auf neue Apple Silicon-iMacs gewartet. In diesem Jahr werde sich das auch nicht mehr ändern, prognostiziert der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg.

In der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters geht er davon aus, dass Apple im Jahr 2023 wieder neue iMacs präsentieren wird. Dann werde einerseits eine Variante für durchschnittliche Ansprüche mit dem M3 erscheinen, so Gurman. Dessen Vorgänger, der M2, wurde gerade vorgestellt und arbeitet in den neuen MacBook-Varianten.

Auch neuer Pro-iMac soll erscheinen

Darüber hinaus vermutet Gurman, Apple arbeite auch nach wie vor an einem iMac für professionelle Anwender. Hier werde dann eine leistungsfähigere Variante des M3 eingesetzt, möglicherweise ein M3 Pro, schätzt Gurman. Der M3 wird wohl auf einem kleineren Fertigungsprozess basieren, gerechnet wird mit einem optimierten 3nm-Verfahren.

Apple werde die Pro-Nutzer im Mac-Lager auch mit einem iMac bedienen, der neben einem kommenden Mac Pro erscheinen wird, so Gurman. Der iMac Pro wurde im März 2021 eingestellt, er war seiner Zeit eine Verlegenheitslösung, da man mit einem neuen Mac Pro nicht rasch genug voran kam.

Wann der neue Mac Pro mit Apple Silicon vorgestellt wird, ist aktuell wiederum unklar. Er könnte mit extremen Prozessoren kommen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

