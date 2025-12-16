Großer Leak: An dieser Hardware arbeitet Apple aktuell

Der iOS 26-Code-Leak aus der vergangenen Woche zieht weitere seine Kreise. Nachdem daraus Informationen über geplante iOS-Funktionen und die neuen AirTags abgeleitet werden konnten, ist nun eine Liste an Test-Hardware aufgetaucht, an der Apple augenscheinlich aktuell arbeitet. Eine Veröffentlichung 2026 gilt in den meisten Fällen als mehr als wahrscheinlich.
Über die Neuerungen der AirTags 2 und künftige Features für iOS 26.4, iOS 27 und sogar iOS 28 haben wir bereits berichtet. Nun hat einen anonyme Quelle eine Liste unveröffentlichter Apple-Hardware geteilt. Einige der dort genannten Codes wurden bereits von anderen Leakern bestätigt.
Startet 2026 Apples Home-Offensive?
Ursprünglich bereits für dieses Jahr geplant, könnte Apple 2026 endlich lange erwartete Home-Hardware veröffentlichen. Im Code aktueller Test-Software wurden diese Geräte gefunden:
- Studio Display 2: J427 und J527
- Apple TV: J355
- Home-Steuerzentrale: J490 und J491
- (Vermutlich) Basisstation für die Steuerzentrale: J229
- Tischroboter: J595
- HomePod mini 2: B525
- AirTags 2: B589
Veraltete Liste? iPhones und iPads
Bei den iPhones und iPad gibt es dagegen wenig überraschendes:
- iPhone 17e: V159
- iPhone Air 2: V62
- iPhone 18 Pro: V63
- iPhone 18 Pro Max: V64
- iPhone Fold: V68
- iPad 12: J581 und J582
- M4 iPad Air: J707, J708, J737, J738
Bezüglich des iPhone Air 2 gibt es Erklärungsbedarf, siehe unten.
Einsteiger-Mac mit A18 Pro wird getestet
Auch bei den Macs gibt es vieles, was wir bereits erwartet haben. Vorausgesetzt, die Liste ist korrekt, bestätigen sich einige Gerüchte:
- MacBook mit iPhone-Prozessor: J700
- MacBook Pro mit M5 Pro/Max: J714c, J714s, J716c, J716s
- M5 MacBook Air: J813 und J815
- M5 Mac Studio: J775c und J775d
- M5 Mac mini: J873g und J873s
- M6 14-Zoll MacBook Pro: J804
- M6 Pro/Max MacBook Pro: K114c, K114s, K116c, K116s
Sehenswert: Headsets, Brillen und Apple Watches
Einige spannende Produkte sehen wir dagegen bei den Wearables:
- Vision Air: N100
- AR-Brillen-Prototyp: N421
- Mac-kompatible AR-Brille: N107
- Vision Pro 2: N109
- Smarte KI-Brille: N50, als Konkurrent zur Meta Ray-Ban
- Apple Watch Series 12: N237 und N238
- Apple Watch Ultra 4: N240
Neue Prozessoren
Keine Überraschungen gibt es bei Apples Chipset für 2026:
- U3: T2034
- M5 Pro/Max/Ultra: T6050
- M6: T8152
- A20/A20 Pro: T8160
- S11: T8320
Erklärung
Viele der Geräte wie die neuen iPhones, iPads, Macs und Apples Watches dürften im kommenden Jahr als gesetzt gelten. Zu einigen gibt es allerdings Erklärungsbedarf. So soll es sich um eine veraltete Version von Test-Software handeln, wonach etwa das iPhone Air 2 zwar getestet wurde und in dieser Liste auftaucht, danach aber aufgrund von Erfolglosigkeit der aktuellen Version auf Eis gelegt worden sein soll. Die KI-Brille als Konkurrenz zur Meta Ray-Ban wird intern inzwischen wohl N401 genannt, berichtet MacRumors. Pläne für die Prototypen N107 und N421 sollen mittlerweile verworfen worden sein.
Mehr als zwei Kürzel pro Gerät weisen auf verschiedene Displaygrößen, Chips oder Mobilfunk-Konfigurationen hin.
Laut MacRumors, denen die Liste zugespielt wurde, gibt es zudem Kürzel, die aktuell noch nicht zugeordnet werden können. Was sich hinter
- N110,
- N209,
- N216,
- J349,
- J190 und
- J226
verbergen könnte, ist unklar.