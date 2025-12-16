Großer Leak: An dieser Hardware arbeitet Apple aktuell

Der iOS 26-Code-Leak aus der vergangenen Woche zieht weitere seine Kreise. Nachdem daraus Informationen über geplante iOS-Funktionen und die neuen AirTags abgeleitet werden konnten, ist nun eine Liste an Test-Hardware aufgetaucht, an der Apple augenscheinlich aktuell arbeitet. Eine Veröffentlichung 2026 gilt in den meisten Fällen als mehr als wahrscheinlich.

Über die Neuerungen der AirTags 2 und künftige Features für iOS 26.4, iOS 27 und sogar iOS 28 haben wir bereits berichtet. Nun hat einen anonyme Quelle eine Liste unveröffentlichter Apple-Hardware geteilt. Einige der dort genannten Codes wurden bereits von anderen Leakern bestätigt.

Startet 2026 Apples Home-Offensive?

Ursprünglich bereits für dieses Jahr geplant, könnte Apple 2026 endlich lange erwartete Home-Hardware veröffentlichen. Im Code aktueller Test-Software wurden diese Geräte gefunden:

Studio Display 2: J427 und J527

Apple TV: J355

Home-Steuerzentrale: J490 und J491

(Vermutlich) Basisstation für die Steuerzentrale: J229

Tischroboter: J595

HomePod mini 2: B525

AirTags 2: B589

Veraltete Liste? iPhones und iPads

Bei den iPhones und iPad gibt es dagegen wenig überraschendes:

iPhone 17e: V159

iPhone Air 2: V62

iPhone 18 Pro: V63

iPhone 18 Pro Max: V64

iPhone Fold: V68

iPad 12: J581 und J582

M4 iPad Air: J707, J708, J737, J738

Bezüglich des iPhone Air 2 gibt es Erklärungsbedarf, siehe unten.

Einsteiger-Mac mit A18 Pro wird getestet

Auch bei den Macs gibt es vieles, was wir bereits erwartet haben. Vorausgesetzt, die Liste ist korrekt, bestätigen sich einige Gerüchte:

MacBook mit iPhone-Prozessor: J700

MacBook Pro mit M5 Pro/Max: J714c, J714s, J716c, J716s

M5 MacBook Air: J813 und J815

M5 Mac Studio: J775c und J775d

M5 Mac mini: J873g und J873s

M6 14-Zoll MacBook Pro: J804

M6 Pro/Max MacBook Pro: K114c, K114s, K116c, K116s

Sehenswert: Headsets, Brillen und Apple Watches

Einige spannende Produkte sehen wir dagegen bei den Wearables:

Vision Air: N100

AR-Brillen-Prototyp: N421

Mac-kompatible AR-Brille: N107

Vision Pro 2: N109

Smarte KI-Brille: N50, als Konkurrent zur Meta Ray-Ban

Apple Watch Series 12: N237 und N238

Apple Watch Ultra 4: N240

Neue Prozessoren

Keine Überraschungen gibt es bei Apples Chipset für 2026:

U3: T2034

M5 Pro/Max/Ultra: T6050

M6: T8152

A20/A20 Pro: T8160

S11: T8320

Erklärung

Viele der Geräte wie die neuen iPhones, iPads, Macs und Apples Watches dürften im kommenden Jahr als gesetzt gelten. Zu einigen gibt es allerdings Erklärungsbedarf. So soll es sich um eine veraltete Version von Test-Software handeln, wonach etwa das iPhone Air 2 zwar getestet wurde und in dieser Liste auftaucht, danach aber aufgrund von Erfolglosigkeit der aktuellen Version auf Eis gelegt worden sein soll. Die KI-Brille als Konkurrenz zur Meta Ray-Ban wird intern inzwischen wohl N401 genannt, berichtet MacRumors. Pläne für die Prototypen N107 und N421 sollen mittlerweile verworfen worden sein.

Mehr als zwei Kürzel pro Gerät weisen auf verschiedene Displaygrößen, Chips oder Mobilfunk-Konfigurationen hin.

Laut MacRumors, denen die Liste zugespielt wurde, gibt es zudem Kürzel, die aktuell noch nicht zugeordnet werden können. Was sich hinter

N110,

N209,

N216,

J349,

J190 und

J226

verbergen könnte, ist unklar.