Kommt jetzt der Touchscreen-Mac? | Apple will alles selber machen | AirPods Max 2 erst nächstes Jahr? – Apfelplausch 274

Bringt Apple am Ende doch ein MacBook mit Touchscreen? Jahrelang hat man diese Möglichkeit weit von sich gewiesen, nun scheint sie plötzlich in Reichweite. Außerdem möchte Apple immer mehr vitale Komponenten selbst entwickeln, das und mehr sind die Themen in dieser Sendung, in der wir außerdem über verschiedene Gerüchte um die kommenden iPhones sprechen. Willkommen zum Apfelplausch 274.

Aber auch in dieser Sendung tun wir zu Anfang das, was wir immer tun: Wir lesen Post von euch vor und in der letzten Woche haben wir einige recht interessante Zusendungen erhalten.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:30: Hörerpost: Erfahrungen eines Apple Store Mitarbeiters | Lightning vs. USB-C und Mac Pro verkauft sich brillant?

Hörerpost: Erfahrungen eines Apple Store Mitarbeiters | Lightning vs. USB-C und Mac Pro verkauft sich brillant? 00:28:25: Apples Eigenentwicklungsoffensive: Modems, Displays und mehr



Apples Eigenentwicklungsoffensive: Modems, Displays und mehr 00:35:40: AirPods Max, AirPods Light 2024

00:41:35: Mac-Gerüchte: MacBook Pro später, MacBook Air 15 Zoll

Mac-Gerüchte: MacBook Pro später, MacBook Air 15 Zoll 00:57:00: Endlich MacBooks mit Touchscreen?

Endlich MacBooks mit Touchscreen? 01:06:10: Mikro LED für die Apple Watch, iPhone 15 pro mit haptischen Tasten, Dynamic Island für alle Modelle, iPhone 16 mit Face ID unter dem Display

Was will Apple denn noch alles selbst entwickeln?

Apple entwickelt jahrelang bereits seine iPhone-Prozessoren selbst, inzwischen auch die Chips für den Mac. Das 5G-Modem soll als Nächstes dran sein, doch damit ist es nicht zu Ende. Auch die Displays möchte Apple bald selbst designen, wir sprechen über die Implikationen.

Kommen dieses Jahr keine neuen AirPods?

Es scheint zumindest so zu sein. Allerdings stehen dann für das kommende Jahr gleich zwei neue Modelle an. Wir sprechen über einen wirklich langen Update-Zeitraum für die AirPods Max. Zu verspäten scheint sich auch das neue MacBook Pro und der neue Mac Pro könnte Nutzer durch eine fehlende Erweiterbarkeit verärgern.

Was halten wir von einem Touchscreen-MacBook?

Kaum zu glauben, aber Apple soll nun tatsächlich an einem MacBook Pro mit Touchscreen arbeiten. Wir fragen uns, wie das wohl wäre und ob Apple das mit macOS gut umsetzen könnte.

Gerüchte zum iPhone 15

Das kommende iPhone 15 soll sich endgültig von allen physischen Bedienelementen verabschieden. Offene Fragen bleiben aber noch. Das iPhone 16 wiederum wird sich vielleicht von der Dynamic Island verabschieden, oder wird die Insel einfach kleiner?

Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören!

