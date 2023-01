Home Featured Noch später: Neues MacBook Pro mit M2 Pro auch nicht im Frühling?

Wer auf die neuen MacBook Pro-Modelle wartet, muss vielleicht noch länger warten: Apple hat den Zeitplan für den Marktstart angeblich noch einmal überarbeitet. Damit könnten die neuen Modelle mit dem M2 Pro nun erst im Sommer erscheinen.

Apples Update für das MacBook Pro sollte dem Vernehmen nach ursprünglich bereits Ende letzten Jahres erscheinen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Im weiteren Verlauf wurde ein Marktstart im Frühling 2023 angepeilt, doch auch dieser revidierte Zeitplan ist womöglich nicht zu halten.

Apple plant aktuell offenbar, die Einführung der neuen MacBook Pro-Modelle noch einmal zu verzögern, das berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes aktuell unter Berufung auf Industriekreise.

Während konkrete Zeitpläne nicht genannt werden, scheint es doch so zu sein, dass mit einem Marktstart keinesfalls vor Sommer zu rechnen ist.

Kommen die neuen MacBook Pro-Modelle zur WWDC?

Damit wäre es möglich, dass Apple das neue MacBook Pro im Rahmen der WWDC 2023 vorstellen wird. Doch wie kommt es zu diesen größeren Verzögerungen?

Der Grund könnte in diesem Fall nicht bei Apple, sondern in der Lieferkette zu suchen sein. TSMC, das die Chips für Apple fertigt, kam mit der Einführung des 3nm-Prozesses nicht so schnell wie erwartet voran. Wenn Apple ihn für den M2 Pro-Chip, der im neuen MacBook Pro erwartet wird, verwenden möchte könnte sich dadurch die Verzögerung erklären.

Unterdessen könnte der Absatz des Mac-Segments im ablaufenden Quartal einen drastischen Rückschlag erleiden: Schätzungen gehen davon aus, dass Apple im ersten Fiskalquartal zwischen 40% bis 50% weniger Macs als im letzten Quartal absetzen könnte. Dieser Einbruch wäre extrem. In normalen Jahren wird zumeist ein Rückgang der Auslieferungen zwischen 10% und 20% erwartet, aktuell leidet das Geschäft aber noch unter den abklingenden Auswirkungen der Corona-Lockdowns in China und einer beginnenden Rezession in vielen westlichen Volkswirtschaften.

