Enttäuschung: Neuer Mac Pro ohne erweiterbaren Arbeitsspeicher?

Apples eigener Zeitplan zum Wechsel von Intel-CPUs auf Apple Silicon ist bereits gekippt. Noch muss unter anderem der Mac Pro die neuen Chips bekommen. Der Profirechner soll in seiner Neuauflage kein neues Design erhalten. Außerdem werden Nutzer wohl in einer anderen Hinsicht enttäuscht sein.

Apple hat aktuell noch keinen Mac Pro mit Apple Silicon im Angebot. Das wird sich womöglich irgendwann im Laufe dieses Jahres ändern. Der Mac Pro der nächsten Generation soll das selbe Design besitzen, wie das aktuelle Mac Pro. Dieses Modell war von Apple vor im Jahr 2019 vorgestellt worden und ist mit Intel-Prozessoren erhältlich.

Der neue Mac Pro wird die anspruchsollen Käufer aber wohl in einer anderen Hinsicht enttäuschen, prognostiziert Mark Gurman.

Neuer Mac Pro ohne erweiterbaren RAM

Der Arbeitsspeicher des neuen Mac Pro werde sich nicht erweitern lassen, so Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Die RAM-Bausteine werden direkt auf die Platine gelötet sein, der Kunde muss also von Anfang an wissen, wie viel RAM er benötigt. Zudem wird der Preis für eine größere RAM-Ausstattung hoch sein – viel höher, als es der Fall wäre, würde der Nutzer den Arbeitsspeicher in Eigenregie erweitern.

Ob der Kunde etwa die SSD noch selbst tauschen können wird, ist nicht klar. Die Grafikkarte wird er zumindest ebenfalls nicht tauschen können, da die Grafik ebenfalls vom M-Series-Chip übernommen werden wird. In einer früheren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass eine besonders leistungsfähige Version des erwarteten M2 Ultra-Chips wohl von Apple abgesagt worden ist.

