Um die Hälfte gekürzt: Apple zahlt Tim Cook im neuen Jahr weniger

Tim Cook bekommt im laufenden Geschäftsjahr deutlich weniger Geld: Sein Gehalt, das zu größten Teilen in Aktien gezahlt wird, wird auf seine eigene Empfehlung und dem Drängen von Investoren gekürzt. Zudem wird es stärker an die Geschäftsentwicklung gekoppelt.

Applechef Tim Cook wird im laufenden Geschäftsjahr weniger verdienen, das geht aus Unterlagen hervor, die Apple anlässlich der Hauptversammlung im März veröffentlicht hat.

Danach wird Cook im neuen Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 49 Millionen Dollar erhalten, 40 Millionen Dollar werden in Form von Aktien gezahlt. Der Rest ergibt sich aus weiteren Sonderzahlungen sowie dem Grundgehalt in Höhe von drei Millionen Dollar.

Investoren hatten auf diese Änderung in den Modalitäten der Bezahlung des Applechefs gedrängt und auch Cook selbst hatte empfohlen, die Zuteilung auf diese Weise vorzunehmen.

Bezahlung des CEO in Zukunft stärker an Geschäftsentwicklung gekoppelt

Zudem wird die Größe des Pakets in diesem und den folgenden Geschäftsjahren zu 75% von der Geschäftsentwicklung abhängig sein, im letzten Jahr lag diese Quote bei 50%.

Im letzten Geschäftsjahr belief sich das Gehalt dagegen noch auf rund 99 Millionen Dollar, davon 83 Millionen Dollar in Aktien, was deutlich mehr war, als vom Verwaltungsrat ursprünglich veranschlagt worden war. Grund dafür war eine insgesamt positivere Entwicklung des Aktienkurses.

Weitere 12 Millionen Dollar erhielt Cook zudem im Rahmen zusätzlicher Bonuszahlungen. Kosten, die unter anderem für vom Verwaltungsrat vorgeschriebene Flüge mit einem Privatjet sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen angefallen waren, beliefen sich auf rund 1,4 Millionen Dollar.

