„Killers of the Flower Moon“ gewinnt Auszeichnung als bester Film bei den AARP Grownup Awards

Bei den Serien ist Apple TV+ extrem stark aufgestellt, bei den Filmen brauchte es eine gewisse Anlaufzeit. Doch mit „Killers of the Flower Moon“ hat der Streamingservice ein echtes Faustpfand in der Hand, welches bei Fans und Kritikern gleichermaßen gut ankommt.

Als bester Film ausgezeichnet

Bei den AARP Movies for Grownups Awards handelt es sich um eine Auszeichnungsveranstaltung, die von der American Association of Retired Persons (AARP) gesponsert wird. Diese Awards wurden ins Leben gerufen, um Filme und individuelle Leistungen im Filmgeschäft zu würdigen, die ein erwachsenes Publikum bzw. vielschichtige Probleme ansprechen und relevante Themen für Menschen über 50 Jahre behandeln. Kurz gesagt, Actionfilme wie Mission Impossible und Co. werden hier eher nicht ausgezeichnet. Einem Bericht von Deadline zufolge erhielt „Killers of the Flower Moon“ bei den Awards eine doppelte Auszeichnung. Robert De Niro durfte sich zudem über die Auszeichnung als bester Nebendarsteller freuen. Der Film lässt sich für Abonnenten ab sofort ohne Aufpreis bei Apple TV+ streamen. Die Auszeichnung als beste Dokumentation für „STILL: A Michael J. Fox Movie“ wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

